廚師兩姦印傭被裁罪成　官斥被告恃勢凌人行為卑劣　重囚入獄11年

中年廚師前年聘印傭照顧其智障女兒，但在印傭上班首天非禮她，數天後更在住所內連續2天強姦她，印傭無法忍受後前往印尼領事館求助。中年廚師就非禮及強姦共4罪被裁定罪成，今（5日）於高等法院被判囚11年。法官直斥廚師恃勢凌人，對事主肆意淫辱，行為卑劣。

被告曾偉新在高等法院被控兩項強姦及兩項非禮其家中女印傭罪。（資料圖片）

被告曾偉新（55歲）被控於2017年12月10日至20日期間兩度於黃大仙下邨單位內非禮女子X，亦兩度在有關單位內強姦她。

事主事後曾試過自殺

法官判刑時引述女事主創傷報告指，她事後患上創傷後遺症，變得易怒、焦躁及情緒低落，更試過自殺及自殘，事件對她身心均造成影響，而出庭指證被告亦加重了她的精神負擔。

官斥被告行為卑劣

法官直指判刑需要具阻嚇性，大眾厭惡這類行為，又稱本案有多個加刑因素包括被告違反作為僱主的責任、過程中以暴力對待事主，沒使用安全套，事主上工即日已侵犯她及事主身心受嚴重創傷。法官直斥被告恃勢凌人，對事主肆意淫辱，行為卑劣。

事主首天工作已遭非禮

案情指，當時27歲的女事主被聘為被告的家傭，於2017年12月10日抵被告家工作，主要負責照顧被告智障的女兒。不過，在工作首天晚上，事主與被告女兒同床睡覺時，被告突然進入房間非禮她。同年12月18日，被告又再次在晚上進入事主房間非禮她。

12月19日晚上，被告再次進入事主睡房，他拉事主到主人房，把她推到床上強姦，至被告突然聽到大門開鎖聲遂停止。

洗碗期間被強姦

翌日事主在廚房洗碗時，被告再從後抱著她的腰，繼而在廚房強姦她，被告其後扯事主跪在地上，欲把陽具放在事主口內射精，事主不從，被告遂在事主手上射精，事主事後不知所措，接著將手上精液抹在內褲，並保留該內褲。事主當天晚上徹夜難眠，終在早上前往印尼領事館求助。

案件編號：HCCC187/2018