【DSE2019】中文口試下周二起開考　考評局贈考生五個注意事項

一年一度的文憑試將於下周開始，大部分應屆DSE考生迎來的首個挑戰，是下周二（12日）起舉行的中文科口試。考評局今日（5日）在文憑試快線中提醒考生需注意的事項，包括在試前到試場實地考察，考場內不可進食或與其他考生交談，考試期間要神情自然、切忌壟斷等。

文憑試中文口試將於下周二（12日）開考。（考評局短片截圖）

1. 事先實地考察考試位置



大部分應屆考生均為首次應試，考評局提醒，考生必須帶備准考證和身份證正本應試，並提早15分鐘到達試。若遲到15分鐘以上者，將不會獲安排於當日考試。考生除了可在試前作實地考察外，亦可以下載最新的HKDSE App，查看試場的位置。



2.考場內不可進食或交談

進入試場後，報到室主管會向同一組考生，派發每人一張不同顏色、分別印上A至E的貼紙。需注意的是，考生進入報到室後，必須關掉手機等其他電子器材及響鬧裝置，當然是不可錄影或錄音；由於口試於傍晚舉行，而考場不可進食，只可喝水，加上考生或會被編配到較後的組別應考，故考評局提醒考生，應在進入試場前進食，避免「空肚」上陣，影響表現。除了考試要求的時段外，考生在考試結束前均不可與其他考生交談。

3.進入備試室通常不可再往洗手間​

雖然考生須輪流應考，或須在報到室內等候，若考生想去洗手間，必須於報到時間半小時內提出，而進入備試室後，通常不會再獲准前往洗手間，當然也不可閱讀書刊或任何參考資料。



4.由備試室前往考場途中不可閱讀試題

備試室主管會派發試題予考生，與其他科目及考卷一樣，未有指示前不可翻閱試題。而考生將有10分鐘時間構思，期間可把重點記在試題紙上，惟備試完畢、前往考室途中，考生不可繼續閱讀試題。若考生違反試場規則，或會被扣分、降級，甚至被取消全部考試成績。

5.考試期間要神情自然、切忌壟斷他人發言



考評局強調，口試主要根據考生發言內容質量及溝通能力來評分，提醒考生互動交流時態度要保持積極有禮、神情自然，切忌壟斷，如發現考生有壟斷、搶奪或霸佔發言的情況，主考員會作出適切跟進，並對壟斷發言考生的評分作出適當處理。

考評局會為口試過程錄影，但考生毋須刻意望向鏡頭或移動座位，只需提高聲量收音便可。若想更加熟悉口試程序，考生不妨到考評局網頁觀看影片。