港燈「綠得開心計劃」 五步曲　推「智慧城市 智惜用電」

港府近年積極推動香港成為智慧城市，一直致力推廣節能環保的港燈「綠得開心計劃」(前稱「智惜用電計劃」)，今年亦以「智慧城 市 智惜用電」為主題，將透過多元化活動，讓公眾及學界認識如何從環保入手，協助香港邁向智慧城市。 港燈日前為今年計劃舉行開展儀式，港燈公共事務總經理楊玉珍解釋，計劃 改名為「綠得開心」，是希望參加者都開心快樂地參與綠色活動，因為只有 「綠得開心」才會有動力繼續「綠」下去。

麥劍剛、文志森及郭偉信與「傑出綠得開心推廣大使」對談，啓發參加者如何身 體力行、構建智慧城市。（港燈提供）

她指出，隨著港燈與政府在今年1月開展新一份管制計劃協議，公司每年將投放500萬元，於舉辦環保教育活動，並支持及贊助社 區進行推廣源效益、可再生能源及低碳生活的項目。她更介紹今年計劃的「五步曲」，包括一個「綠得開心計劃」；二個重點「智 慧城市 智惜用電」；三個主打項目：學校講座、參觀活動和「綠得開心推廣大使」訓練；四個新猷：能源審核、海外遊學團、「智惜用電生活廊」參 觀活動和微電影；以及「五」萬元資助學生完成綠色能源夢。

她特別提及幾項新猷，包括免費為學校進行能源審核，在用電方面驗身，以找出節能方案；同時更首次跳出香港，今年「最傑出綠得開心推廣大使」及「綠色能源夢成真」比賽的冠軍隊伍，將赴笈雲南大理參觀風電場及其他 可再生能源設施，並了解當地智慧城市的最新發展。至於計劃下的「綠色能源夢成真」比賽，除繼續鼓勵全港中學生構思 和實踐配合 STEAM (科學 Science、科技 Technology、工程 Engineering、 藝術 Arts 及數學 Mathematics) 教育的項目，推廣能源效益及可再生能源外， 更會增設提倡創意的獎項，以配合智慧城市、智慧市民的主題。

開展儀式上頒發了獎項予去年傑出的綠得開心學校及大使；同時亦邀 請了機電工程署能源效益事務高級工程師麥劍剛、綠色力量副主席文志森及港燈技術服務主管郭偉信，與傑出大使進行「與青年人對話」，讓出席師生 進一步了解「智慧城市」與「智惜用電」的關係，啓發參加者如何身體力行、 構建智慧城市。

新一年「綠得開心計劃」的各項活動正接受學校報名參加，有關詳情可瀏覽港燈網頁 www.hkelectric.com/happygreencampaign；「綠得開心計劃」Facebook 網頁 www.facebook.com/hkelectrichappygreencampaign/；亦可致電3143 3727查詢。