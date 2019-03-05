【預算案】年底撥5億推動中學IT創新實驗室　可買電話、無人機

政府上周三公布新一份財政預算案，提出撥款5億元推行「中學IT創新實驗室」計劃，在2019至2021學年向每間官津及直資中學提供最高100萬元資助，以提升校內資訊科技設備和設施，例如可購置平板電腦、智能手機、無人機等。創新及科技局向立法會提交文件，指若建議獲通過，料在今年第二季向財委會提交撥款建議，年底前正式推出計劃。

政府上周三公布財政預算案，提出分3年撥款5億元推行「中學IT創新實驗室」計劃。（資料圖片）

創新及科技局向立法會提交文件指，職訓局2018年的創新及科技業人力調查結果顯示，本港有約95,780名資訊科技從業員，雖然2016至2018年間增長9.1%，但報告預測在今年至2022年間，市場每年仍需要約2,490名資訊科技學位畢業生及1,858名資訊科技副學位畢業生加入行業。

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）在4年前推出為期8年「中學資訊科技增潤計劃」，資助八間學校開班特訓資訊科技人才，和全港學校舉辦不同類型的活動。資科辦去年下旬進行中期諮詢，發現不少持份者希望更多學校可以獲取支援。

為加強科普教育及「科學、科技、工程和數學」（STEM）教育，新一份財政預算案提出「中學IT創新實驗室」計劃，在2019至2021學年向每間官津及直資中學提供最高100萬元資助，以提升校內資訊科技設備和基礎設施，例如可購置光纖及寬頻網絡、雲端伺服、平板電腦、智能手機、無人機等。

學校亦可舉辦相關的課外活動，例如人工智能編程班、虛擬實境工作坊等，以增加學生對人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據等認識。資助亦可作維修、教育支援的專業服務等。

每年約1000萬行政費

資科辦指，計劃屬自願性質，會盡量簡化申請及審批程序，並按學校提交的年度計劃書發放每年所需的款項。資科辦亦會成立諮詢委員會，擬備設備清單及審批學校申請。另外，計劃除涉5億元非經常開支外，每年有1,160萬元有時限經常開支，主要用作項目管理、資助計劃管理、諮詢委員會秘書處等開支。