【預算案】民調滿意率淨值跌至負26%　創2011年以來新低

政情
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新一份財政預算案在上月27日出爐。香港大學民意研究計劃公佈新一輪民意調查結果，對比財政預算案剛推出時的即時調查，市民對財政預算案的不滿率由39個百分點，大增11個百分點至50個百分點，令滿意率淨值大幅拉闊至負26個百分點，創2011年以來新低。

財政司司長陳茂波在上月27日公佈新一份財政預算案，惟部分措施，例如縮減派糖措施、撥款200億購買60組物業興建社福設施等，惹來爭議。（資料圖片）

香港大學民意研究計劃在上月28日至3月1日期間進行抽樣電話訪問，訪問了512位18歲或以上操粵語的香港居民，訪問市民對財政預算案的評價。結果發現市民對財政預算案的不滿率由39個百分點，大幅上升11個百分點至50個百分點，雖然滿意率輕微上升1個百分點至24個百分點，但滿意率淨值仍大幅下跌，由負16個百分點跌至負26個百分點，是自2011年以來新低。

此外，調查亦發現，宏觀審視香港的財經狀況，有59%巿民認為香港稅制公平，但66%認為香港財富的分配不合理。市民對政府理財策略的不滿意率達56個百分點，是自1998年以來最高，而滿意率只得25個百分點，滿意率淨值為負31個百分點，亦是自2011年以來的新低。

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