的士業推新Call車App「E-的士」　設評分制提升司機質素反擊Uber

網約平台Uber原定今日(5日)與天誠汽車集團有限公司推出「Uber Flash」的士叫車服務，惟合作突然「煞停」，Uber最終 單方面召開記者會宣布推出新服務之際，的士業界正計劃推出新網約平台「E-的士」。該應用程式將會就的士司機及車輛五本身設立評分制度，冀以完全合法方式為乘客及司機提供優質服務，預料乘客版最快本月15日推出。

Uber與天誠汽車集團有限公司原定於今日宣布推出「Uber Flash」叫車服務，惟合作突然煞停，且的士業界同時宣布將於短期內推出新叫車平台。（資料圖片／羅君豪攝）

新網約平台「E-的士」應用程式將在短期內推出，而的士司機版本經已能透過Google Play下載使用。（E-的士截圖） 的士業聯會明（5日）將召開記者會，宣布的士業界推出新網約平台「E-的士」應用程式。同時亦會解釋新網約平台如何迎戰Uber。 香港的士業議會主席熊永達透露，「E-的士」設置的功能是「Uber有嘅我地都會做到」，強調新網約平台旨在提升的士服務，屬完全合法及正規化。熊續指，「E-的士」不僅惠及乘客，同時亦會顧及司機需要。故新應用程式將設有廣播功能，包括向司機提供行車資訊，以免司機分心使用電話，減低危險駕駛的可能性。

現時「E-的士」的司機版使用介面經已推出，並可透過Android手機內的「Google Play」下載登記使用，截至目前為止經已有超過1000人次下載應用程式。在的士司機使用介面設有不同分頁，包括優惠活動、條款，以及接載乘客等。

新App司機版設積分機制

條款設服務守則，當中列明多條規例，告誡司機「不可揀客、不可拒載及不可濫收車資」、應以禮待客、不可對乘客說粗言穢語，以及注意個人儀容整潔等；同時亦透過積分機制，鼓勵司機提升服務以換取氣油券禮品作獎勵。

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至於乘客使用介面則未推出，預料最快於本月15日推出，供市民使用。