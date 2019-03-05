Uber推出的士叫車服務惟車行「縮沙」　公司強調服務合法

網上叫車平台Uber在香港的發展路途可謂波折重重，早前宣布將推出Uber Flash功能，聲稱Uber與香港的士破天荒合作，推出的士叫車服務，並邀請到其中一間的士車行——天誠車行達成合作。可惜，天誠車行臨時「縮沙」，原定今天與Uber的合作發布會，卻沒有天誠代表出席，意味兩者合作關係暫時停止。

Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin表示，未能與天誠車行達成合作是一件「不幸運」事件，強調Uber Flash今日會如期推出（洪嘉徽攝）。

今日如期推Uber Flash 仍有的士司機合作

Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin表示，Uber未能與天誠車行達成合作是一件「不幸運」事件，強調Uber Flash今日會如期推出，現時仍有的士司機與公司合作，但具體數字現階段不會對外公布。

她續指，現時Uber仍與「很多」車行與的士司機正洽商合作，但當中一定會遇到不同挑戰與難題，公司亦歡迎車行與的士司機與其合作。

以包車形式提供服務

對於在Uber apps內叫的士服務會否違法，她指出，與的士合作是合法行為，因為在香港法例中，的士司機可從按距離收費以及包車服務收費，Uber會以包車服務向的士司機付費。