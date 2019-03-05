Uber Flash上線　與車行合作觸礁　稱仍有的士參與　不按錶收費

Uber早前宣布，將與天誠汽車集團有限公司合作推出「Uber Flash」叫車服務，惟天誠汽車突然退出，Uber 今（5日）單方面召開記者會宣布推出新服務。 Uber北亞區公共政策Emilie Potvin表示，對於天誠退出感遺憾，稱改變總是艱辛。惟她指，有個別的士仍參與「Uber Flash」計劃，但未有透露的士數目。

Uber 北亞區公共政策總監Emilie Potvin對於天誠汽車突然「甩底」感遺憾，惟對香港市場仍持樂觀態度，冀與政府及的士業界對話。（陳晶琦攝）

由今日起，Uber的應用程序新增「Flash」交通選擇。當乘客在應用程式，輸入目的地再點選Flash，便會成功配對的士或UberX的私家車輛。惟是次行程由的士或是私家車輛負責接載，則需要成功配對後才得悉。而Uber至今亦不願意透露有多少架的士經已參與計劃。

包車形式取代按錶收費 Uber稱合法



收費方面，Uber指會以「包車形式」代替按錶收費，故訂價會沿用UberX按照車輛的供需以及是否處於繁忙時段有所不同。至於目前法例規定，的士須按咪錶收費，否則屬違法。Emilie則強調，目前所提供的服務完全合法。

Uber的應用程序新增「Flash」交通選擇。（Uber App截圖）

Emilie又指，進入香港市場並與的士合作，過程艱辛及困難，惟對將來仍有盼望，冀與政府及業界對話交流。同時，她又參考新加坡經驗，的士參與計劃後的營業額每日有10%的增長，故現邀請全港的士參與計劃。

對於政府擬修例提高罰則打擊白牌車，Emilie表示會以觀望態度「wait and see」留意事情發展，惟透露至今未有機會與政府對話，且嘗試邀請亦遭拒絕。

運輸署：用作召喚或預約的士服務本身不違法



運輸署回覆《香港01》表示，在現有的法例框架下，的士除了可以按錶收費外，亦可以提供預約的包車服務，包車服務收費由提供和接受服務雙方自行議定，以滿足不同乘客的需要，但必須嚴格遵守相關法例。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第38條，公共服務車輛包括的士可以提供整段時間租用服務，而出租收費率是基於該車輛被租用的時間(不論是否須就該車出租時所行駛的哩數而另收附加費)，或基於與租用人協議的其他條款。



隨着智能手機及應用程式日漸普及，以應用程式召喚或預約的士服務日趨普遍，本質上與傳統的士電話電召中心服務並無分別，用來純作召喚或預約的士服務本身並不違法。



運輸署又指，會視乎有關的租用服務協議條款，考慮有關服務的合法性。一如以往，如有任何懷疑干犯道路交通條例或相關附屬法例的情況，政府會因應每宗個案的實際情況採取適當執法行動。