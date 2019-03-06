葵青康健中心中標惹利益衝突　周奕希：官員擔任榮譽一職做法普遍

政府計劃於全港18區設康健中心，首間地區康健中心設於葵青，3年營運合約逾2.84億元，最終由葵青區議會副主席兼政協周奕希任主席的「葵青安全社區及健康城市協會」奪營運權。不過，協會榮譽贊助人包括食物及衛生局長陳肇始等3名局長，被質疑招標程序不公允。陳肇始昨（5日）致函協會辭去榮譽贊助人一職。 周奕希今（6日）接受港台節目訪問時解釋，政府官員擔任社會服務機構的榮譽贊助人做法很普遍，是肯定機構服務，過往歷任食衛局局長均有擔任協會榮譽贊助人一職。他續指，尊重陳肇始為釋公眾疑慮辭任的做法，又笑言：「陳局長都未必認識我」。至於任協會榮譽副贊助人的衛生署長陳漢儀，周表示未收到辭任通知。

食物及衛生局長陳肇始指，已辭去「葵青安全社區及健康城市協會」榮譽贊助人一職。（資料圖片 / 張浩維攝）

本港首間葵青地區康健中心料於10月投入營運，為期3年。主中心啟用後一年內，營運機構須於五個葵青分區各設立附屬中心。「葵青安全社區及健康城市協會」從7份標書中奪得營運權。不過，榮譽贊助人有食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、民政事務局局長劉江華，被外界質疑招標程序是「自己批自己」。陳肇始昨表示，地區康健中心屬公開招標，自己沒有參與其中，「完全不知道誰投標，整體上沒有利益衝突」。但為釋除公眾疑慮，陳已致函協會辭去榮譽贊助人一職。

周奕希今（6日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，公職人員擔任社會服務機構的榮譽贊助人職務，時普遍現象。（網頁截圖）

周奕希表示，已收到陳的辭任信函，並解釋港府官員為肯定社會服務機構的工作，過往均會應邀擔任協會的榮譽贊助人一職，形容是普遍做法，肯定機構服務。他強調，官員不會參與及干涉會務，「不只是陳肇始，由於我們是做公共衛生服務，歷任食衛局局長都有應邀擔任榮譽贊助，如高永文，周一嶽。」他又強調，投標期間沒有通知陳肇始，「她沒有參與過事務，平時只在社交場合才見到，私下沒有接觸。投標制度很嚴謹，亦沒有需要向局長打招呼，亦幫不到什麼。」

他又指，暫未收到陳漢儀及其他局長的有關辭任消息。