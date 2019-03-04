陳肇始指葵青區地區康健中心招標快將完成　下周可公布中標者

去年食物及衞生局就葵青區地區康健中心公開招標，食衞局局長陳肇始今早（4日）於商台節目透露，招標程序已快將完成，相信可在下周或之前公布中標者，然後開始籌備工作，預計今年第三季投入運作。至於其他地區，她表示已有6區覓得合適地方。

陳肇始今早於商台節目透露，葵青區地區康健中心的招標程序已快將完成，相信可在下周或之前公布中標者，然後開始籌備工作。（資料圖片）

食衞局之前曾指，希望透過地區康健中心，提供以地區為本的基層醫療服務，提升市民預防疾病的意識，以及自我管理健康的能力。陳肇始表示，葵青區地區康健中心的招標程序快將完成，將為香港首個地區健康中心，料下周或之前可公布中標者，之後就可開始籌備，預料今年第三季運作。

至於其他地區的康健中心，陳肇始表示，正密鑼緊鼓覓地興建，坦言覓地是「最頭痛」之處，會優先考慮善用政府用地，以達「一地多用」，如有需要會與區議會商討，又或以租地解決。她表示，局方已成立基層醫療健康辦公室，以助統籌發展，現時在葵青區以外，已有6個地區覓得合適地方，包括觀塘、東區、深水埗、灣仔、油尖旺及大埔。

陳肇始表示，地區康健中心的作用可分三個層次，首先為預防疾病，提高健康意識；其次為及早發現健康問題，如高血壓等；第三層次為慢性病管理及康復。她續稱，如有完善基層醫療，可減低市民患病、入院的機會。