葵青康健中心服務高血壓、糖尿病患為主　周奕希冀當局調低收費

政府近年積極推行基層醫療，而地區康健中心被視為推動基層醫療措施之一，首間葵青地區康健中心將於10月投入營運。由葵青區議會副主席兼政協周奕希擔任主席的「葵青安全社區及健康城市協會」奪得營運權，他指，中心主要向高血壓、糖尿病患者提供慢性病管理服務，在免費登記後轉介至私家診所，其中接受註冊西醫的治療，可獲250元津貼；面對區內不少為低收入人士，周表示未來會向當局反映市民建議，冀可調低收費。

周奕希今（6日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，公職人員擔任社會服務機構的榮譽贊助人職務，時普遍現象。（網頁截圖）

周奕希今（6日）接受港台節目訪問時指，地區康健中心為實報實銷項目，「大家以為投標（項目）會有錢賺，但今次絕對沒有，反而擔心會蝕錢。」他解釋，現時醫護行業變化甚大，半年前釐定的標書價格，現在或有變化，坦言有機會提升請人費用，相信可吸納年輕人投入基層醫療服務。他又指，中心以外購服務為主，提供物理治療、職業治療、中醫、西醫、言語治療、試光師等服務，主要針對慢性病管理，「不是感冒、咳嗽，而是高血壓、糖尿病患者為主。」

提供250元津貼 市民填補差額

他表示，市民到中心找護士作免費登記後，被判斷為高風險人士則會轉介到西醫，治療後會有250元津貼資助，差額由市民負責。若西醫要求驗血，則要到中心的指定驗血地點，而抽血則要到葵青的主中心進行。此外，服務使用者接受中醫及物理治療後，需自行承擔150元及250元費用。

對於有市民指，葵青區多是低收入人士，對眼科、牙科等需求甚大，認為要納入資助範圍。周奕希直言，政府新推出的康建中心，屬基層醫療起步點，設計上會有不足及改善空間，他們會向當局反映市民建議，「價錢方面我都有同感，可以試一試，希望政府調低收費。」