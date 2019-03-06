向梁振英擲三文治案　吳文遠上訴得直　官質疑檢控是否遷就一個人

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，向時任特首梁振英擲三文治，並擲中一名署理總督察。吳原審時被裁定普通襲擊罪罪成，判囚3 星期。他就定罪和刑期提出上訴，高院今（6）裁定吳上訴得直，定罪及判刑均獲撤銷。到旁支持者得知結果後，大聲拍掌，有人高叫「有天理」。而吳庭外稱：「好耐未遇到咁正常嘅判決，仲shock 緊。」

吳文遠得知上訴得直後十分高興，直言「好耐未見過咁正常既裁決，仲shock緊」。（朱棨新攝）

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控方只檢控吳襲擊一名署理總督察

上訴人吳文遠在本案中被控普通襲擊罪，而最終在事件受襲的，卻是署理總督察劉泳鈞。控方在舉證時，亦用上吳在「facebook」直播片段作為其招認，因吳在直播中，直言他的目標是時任特首梁振英，但未有提及他的目標是警務人員。

法官指，控方在舉證時，必須先證明吳是有意圖襲擊梁，才能運用「惡意轉移」的原則，轉化到結果襲擊到該總督察身上。

梁作供時曾稱感恐懼

法官又指，雖然三文治沒有擊中梁振英，但梁以辯方證人身份作供時曾稱，當時的情況令他恐懼驚慌，促使他快步離開。梁明顯是憂慮會遭到非法武力侵犯，因此吳的行為構成對梁的襲擊。

對於原審官裁定吳襲擊劉罪成，處理是次上訴的高院法官邱智立卻認為，控方須證明吳投擲的三文治，必須是擊中劉或令他憂慮會遭受即時的非法武力侵犯。

劉被擊中後態度鬆容

然而當三文治向劉的方向飛過來，劉用雙手的手背「擋格」，三文治最終擊中劉的右手手背。劉作供時沒有說出如果不「擋格」，三文治會否擊中他等。

邱官認為，有可能情況是，劉明知三文治不會擊中他，或未能作出判斷，劉當時只是自然地，或所受的訓練驅使，伸手去「擋格」。此外，劉在新聞片段中輕描淡寫，態度從容地前行，只稍為郁動雙手，沒有停步或遲疑，根本看不到半點憂慮被襲擊的表現。

官質疑檢控是否為遷就一個人

邱官指，如果劉知道三文治不會擊中他，亦不憂慮被襲擊，但主動地伸手去「擋格」，這不構成普通襲擊。

然而法官明言覺大惑不解的是，案中有充份證據證明吳有意圖襲擊梁，如果因為梁當時是特首，檢控當局為了要避免傳召他作為控方證人而作出這樣的選擇，那檢控當局就是因為一個人的原故，或要遷就一個人而作出表面看來不合常理的檢控決定。這做法明顯地是值得商榷，和令人不安的。但法官亦明言，不知道當中的真正原因，亦不會作出揣測。

由於認為控方未能在毫無合理疑點下裁定吳有罪，裁定吳上訴得直，刑期亦被撤銷。

吳稱覺事件荒謬

吳在庭外續稱，覺成件案好荒謬，並稱本身是一個示威行為，對象亦是梁振英，認為這是政治檢控。吳認為法官亦指律政司在檢控時犯錯，吳個人認為，律政司是有政治原因才檢控他，亦因為政治原因，才避開不傳召梁振英做證人。

原審時梁振英並非控方證人

案發於2016年9月4日，當天是立法會選舉的投票日，時任特首梁振英在中區票站投票時亦上示威，吳文遠曾向梁的方向擲三文治，但梁即閃身避過，站在梁身旁的一名署理總督察卻被擊中。

案件審訊時，控方只傳召被擲中的署理總督察劉泳鈞作供，時任特首梁振英雖然亦在案發現場，但未有被控方傳召，梁最後在辯方要求下，才以辯方證人身衯被傳召出庭作證。

案件編號：HCMA595/2017