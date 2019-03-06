【暴動案】次被告不知袖裏參與遊行　律師問：支持梁天琦有啥問題

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，本民前前發言人梁天琦、有「美國隊長」之稱的容偉業及另外3人被控暴動案今（22日）續。次被告李諾文的代表大律師姚本成作結案陳辭，姚大狀質疑控方呈堂片段中的男子身分非李諾文，就算該男子是李諾文，他也只是「唔知頭唔知路」參與選舉遊行，沒蓄意向警方使用武力，又說：「支持梁天琦有咩問題呢？」

律師質疑控方影片所見的示威男子非次被告李諾文。（資料圖片）

姚大狀表示，指稱在人群中看到李諾文的警員並不可信，指該警員當晚的位置曾「改口供」，同時質疑控方在呈堂片段中所指稱為李諾文的男子，並非李諾文本人。

警員防線前踱步男子非想參與暴動

再者，即使該男子為李諾文，姚大狀著陪審團留意，他在警方防線前踱步時的面容，反問陪審團是否認為他的表情顯示他想參與暴動，或打算蓄意使用武力，姚大狀認為他是無奈、憤慨。

唔知頭唔知路參加遊行

姚大狀又提到，李當晚沒聽到黃台仰說「衝」或「攻擊警察」，而李諾文接收到的訊息只是「向前進」、「選舉遊行」，直言「廿幾歲嘅後生仔，無案底，唔知頭唔知路參加選舉遊行，唔知會俾人打到豬頭炳咁，支持梁天琦有咩問題呢？」姚大狀再強調李沒意圖蓄意使用武力，望陪審團裁定他無罪。

被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。此外，容偉業另外面對6項非法集結、煽惑他人非法集結、暴動及襲警罪。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016