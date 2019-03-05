【暴動案】梁天琦律師陳辭引村上春樹名句　指梁是面對高牆的雞蛋

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，本民前前發言人梁天琦、有「美國隊長」之稱的容偉業及另外3人被控暴動罪等罪一案今（22日）續。代表梁天琦的大狀馬維騉作結案陳辭，他強調梁天琦舉辦選舉遊行為保護市民，他沒穿任何裝備，只有眼鏡及面罩可部分阻擋朝胡椒噴霧，沒蓄意向警方使用武力，又引樹上春樹名句，著陪審團思考梁天琦當晚是否如「面對高牆的雞蛋」。

律師指梁天琦當天只有眼鏡抵擋警方的胡椒噴霧。（資料圖片）

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梁的政治理念非本案焦點

代表首被告梁天琦的大律師馬維騉陳案陳辭時一再提醒陪審團，不應以當晚黃台仰及身穿本民前衛衣人士的行為與梁天琦扯上關係。馬大狀指，梁天琦關心香港政制發展，亦不能否認本民前形象激進，但所謂激進的意思為要社會有根本的改變，而其政治理念非本案的聚焦點。

辯遊行只為保護市民

馬大狀指，不應認為當晚在場的人便是在參與選舉遊行，正如辯方證人何蔓兒表示她當天在場，但不認為她在參與遊行。馬大狀續指，梁天琦認為當晚氣氛如戰在弘，警方即使用最低武力也會與市民有所接觸，故梁天琦才以選舉遊行緩和氣氛，以及保護市民。

只有眼鏡抵擋胡椒噴霧

馬大狀又謂，梁天琦當時從沒想過如何保護自己，沒有裝備盾牌、武器或護目鏡，只有眼鏡及面罩可部分阻擋胡椒噴霧，反問若他蓄意使用武力，不是要提升武力及裝備嗎，又稱武力是「有得打先得，輸梗點得呀」，而他向前衝時沒打算向警方蓄意使用武力，亦沒有盤算、深思熟慮及愚蠢。馬大狀質疑梁天琦的衝擊「點撞得爛啲盾、點打得爛警方裝備」。

引村上春樹名句

馬大狀再指，警方武力清場沒考慮過帶來的後果或市民的安危，而再強調梁天琦當晚只為保護市民，馬大狀最後引用日本小說家村上春樹名言：「雞蛋與高牆之間，我永遠都會選擇雞蛋」，著陪審團思考梁天琦當晚是否如「面對高牆的雞蛋」。

被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。此外，容偉業另外面對6項非法集結、煽惑他人非法集結、暴動及襲警罪。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016