妻以人肉霸咪表位　夫毆欲泊車男認罪　官斥行為與黑社會霸位無異

婦人以人肉霸佔方式，替開車的丈夫霸佔灣仔的咪錶泊車位。她和另一名司機因而口角，並追著對方拍照。婦人的丈夫見愛妻在爭執期間，遭人推開，遂毆打對方司機。丈夫因而被捕，今（6日）在東區法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪。裁判官直斥婦人以身霸位，屬路霸行為，而丈夫則盲目護妻。裁判官先替丈夫索取背景和社會服務令報告，但不排除任何判刑可能，更稱若輕判會鼓勵他人作同樣行為，把判刑押後至本月27日，期間丈夫准繼續保釋。

被告方礎民在東區法院承認普通襲擊罪。（資料圖片）

56歲被告方礎民，報稱商人。他承認於去年11月8日，在灣仔愛群道摩利臣山游泳池外襲擊男子麥啟滔。

求情稱打人因愛妻心切

辯方替被告求情時透露，被告的公司為政府制服供應商，妻子協助打理。辯方續指，被告妻子在案發時見有車離開涉案泊位，並獲該車司機「讓位」。同時，事主的車亦駛至該泊位。被告妻子和對方口角，並報警。惟她見事主打算離開現場，遂追住對方拍照，事主則企圖推開被告妻子。被告因愛妻心切，而襲擊事主。

官斥行為與黑社會霸位無異

裁判官斥責，被告妻子的行為與惡霸或黑社會霸車位無異，而被告則盲目護妻。裁判官又指出該泊位屬公眾車位，應該由先扺達的車輛使用。若由原本泊車的車主「讓位」予他人，排隊的人便永遠不可得到車位。裁判官又指若從輕發落，會鼓勵更多人做出此類行為。

被告對事主拳打腳踢

案情指，被告和事主案發前各自駕車至涉案地點，尋找泊位。期間，被告妻子和事主就泊位問題口角。而被告則腳踢事主的身體，和揮拳打他的臉，令事主臉有紅印，上唇擦傷。事件報警，被告在警誡下稱因目睹事主推被告的妻子，因而襲擊事主。

案件編號：ESCC308/2019