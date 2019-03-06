醫管局同意公院支援職系劃一加薪8%　工會宣布擱置靜坐

公立醫院支援職系員工不滿當局的薪酬調整方案，早前號召周四（7日）到醫管局總部靜坐抗議。工會代表與醫管局代表今日（6日）再就薪酬調整開會。 會後醫管局行政總裁梁栢賢宣布，建議為所有支援職系員工劃一加薪8%，涵蓋一至三級員工約2.5萬人，涉及開支約4至5億元，將於今個月底會尋求醫管局董事局同意，並向政府申請再增加撥款，梁栢賢宣希望新措施可於4月1日生效。工會代表宣布擱置靜坐。 會面前，工會代表對傳媒稱加薪12%的要求不會讓步，但會議後同意8%加幅，計算恆常加薪後符合要求，強調無讓步。

公立醫院支援職系員工不滿當局的薪酬調整方案，與醫管局行政總裁梁栢賢開會。會後雙方握手，同意劃一加薪8%。（余俊亮攝）

加薪開支約4.5億元

今次8%的加薪幅度並不包括恆常增薪點，以及公務員加薪幅度。梁栢賢解釋，早前顧問報告提出新入員工事加薪7至9%，另現職員工加薪2.5%及按年資加薪0.5%，惟聽到同事的意見認為不足夠，故今次方案則取中間點為8%。

梁柏賢表示，冀加薪方案可以在4月1日生效，故月底將交上醫管局董事局處理，亦會向政府申請額外撥款。今次加薪的開支約為4.5億元，料不超過5億元，若未能以恆常開支處理時，會用醫管局的儲蓄。

梁栢賢強調，局方認同支援職系員工的貢獻，今次能夠為同事爭取加薪「穩定軍心，讓他們繼續留在醫管局服務。」

工會代表與醫管局開會後見傳媒，醫管局行政總裁梁栢賢宣布，同意為所有支援職系員工劃一加薪8%。（余俊亮攝）

會面前工會堅持加薪12%

香港醫療人員總工會副主席馮權國形容會談氣氛良好，強調「無讓步」。他解釋，今次方案向所有支援職系員工劃一加薪8%，若加上恒常加薪2.5%，以及政府公務員薪酬調整，預計加薪幅度達13.5%，符合他們要求加薪12%的要求。

不過他重申，今日仍然未能確實答覆是否接受方案，因為要給予時間讓會員討論，故會先將明日的靜坐行動擱置。

握手不等於接受

被問到未諮詢會員便與醫管局代表握手，會否惹同事們不滿？他說：「握手只是代表氣氛好，唔代表要係接受」，惟他認同醫管局有接納他們劃一加薪的要求。

醫院管理局支援職系員工協會、香港醫療人員總工會都是工聯會屬會，與醫管局高層會面前，醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲對傳媒表示，協會堅持加薪12%。

香港醫療人員總工會副主席馮權國形容會談氣氛良好，強調「無讓步」仍然爭取多一點的加薪幅度。（余俊亮攝）

原方案只加新入職員工 計劃明靜坐

醫管局年初開始檢討支援職系員工的薪酬架構，負責檢討的顧問公司提出先調高新入職第三級員工的起薪點7至9%，再分階段為其他職級的支援人員加薪，但方案未獲員工支持，即使至昨日醫管局提出考慮員工年資加薪，最多可加2.5%的新方案，員工代表仍不為所動，要求劃一為新舊員工、全部職級的員工劃一加薪12%，並號召員工靜坐抗議。

據悉是由醫管局行政總裁梁栢賢今早緊急召開會議，下午再與工會代表見面。