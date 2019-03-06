醫院支援職系批加薪不公　明靜坐抗議　醫管局急約傍晚會面降溫

醫院管理局支援職系員工不滿當局提出的加薪方案，發起明日（7日）傍晚在醫管局總部靜坐抗議，有工會代表透露，醫院管理局約見工會代表今日（6日）傍晚五時半召開緊急會議，料再討論劃一加薪幅度，工會估計醫管局是回應員工靜坐的呼籲，望為事件降溫。 據悉，今日的會議將由醫管局行政總裁梁栢賢及人力資源部主管彭飛舟與工會代表開會。醫管局發言人證實，醫管局今天下午五時半會在總辦事處再約見工會商討最新方案。

支援職系工會昨與醫管局開會，惟未達成共識。（資料圖片）

醫管局近日正研究為支援職系員工調整薪酬，提出4月1日起先增加三級病房服務助理起薪點7至9%、現職支援職系員工加薪最多7.5%，並分階段為全部職級員工加薪，但方案不獲工會支持，雙方未得共識，工會昨日（5日）與醫管局會面後宣布發起靜坐抗議。

工會立場強硬：倘不劃一加薪12%將繼續靜坐行動

有工會代表透露，今日早上已接獲來自醫管局相關人士的電話，指醫管局行政總裁梁栢賢及總辦事處人力資源部主管彭飛舟，有意再約見各工會代表今日傍晚5時半再到總部開緊急會議，料有5至6個工會的代表出席。有工會代表估計醫管局擔憂明日的靜坐行動，急欲降溫。

今日的會議預計會研續昨日的話題，繼續討論加薪方案，不過工會代表再重申，若當局未能承諾劃一為員工加薪12%，明日的靜坐行動會繼續進行。

據悉，醫管局相關人員今早開會，討論應對明日靜坐的方案，消息人士表示，醫管局會認真考慮員工的建議，包括考慮劃一加薪幅度，惟仍需就確實的加幅再作商討。