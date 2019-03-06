引入外傭解院舍人手荒　消息：屬皮毛階段　未作詳細研究

安老院舍長期人手不足，有報道指當局正構思容許「外傭護老培訓試驗計劃」的外傭，轉職至安老院舍。據了解，政府對有關構思仍屬「皮毛」階段，未有詳細資料，惟已在2月始向業界了解現時狀況，消息人士強調，政府會在提升現時薪金、鼓勵年輕人入行仍不果後，才進一步為院舍輸入外傭。 身兼行政會議成員的安老事務委員會主席林正財表示，現時家傭雖有照顧長者經驗，然而在院舍工作並不簡單，而且對僱傭水平要求較高，「並非行過隔離就可以做到」，相信即使有相關構思亦不會影響現時家傭的市場。

報道指當局正研究容許外傭轉至安老院舍工作，據了解有關建議只屬「腦震盪」階段。(資料圖片)

消息指構思只屬「腦震盪」提議

社署於2018年第二季至2019年第三季推行外傭護老培訓試驗計劃，教授外傭照顧體弱長者的基本知識和技巧；培訓外傭協助長者建立健康的生活模式，減少潛在風險；及透過受培訓外傭的照顧和支援，提高長者在社區生活的質素。

報道指，當局正研究容許參加計劃的外傭可轉至安老院舍工作。據了解，有關建議只屬「腦震盪」階段，政府尚未有具體構思，仍要向業界了解實際缺乏人手狀況，消息人士說：「未有數字前，未能決定搵人、未有target。」消息人士又強調，政府已有措施為業界吸引人手，如提升工種薪酬，推行青年護理服務啟航計劃等，要研究是否仍成效不彰，以及確實未能在本地招聘人手，才輸入海外傭工。

林正財指，家傭工作相對院舍工作簡單，兩邊非「同一條隊」可處理。(資料圖片)

然而，若可招聘外傭負責院舍照顧，會否影響現時家傭市場？消息指，院舍現時可透過補充勞工計劃輸入屬技術員級別或以下的勞工，與家傭屬「兩條唔同隊」。

對於有關消息，林正財則表示，院舍人手服務的確不充足，但相信日後即使引入外傭於院舍提供服務，亦不是簡單事。他指家傭相對簡單，只習慣照顧長者生活，與院舍分別頗大，院舍要當更，要求水平較高，「並非行過隔離就可以做到」，需經專業訓練。