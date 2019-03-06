長者去年用7.6億醫療券配眼鏡　政府擬收緊　限每兩年用1000元

長者醫療券推行近10年，行政長官林鄭月娥早前表明要檢視醫療券是否用得其所，料本月會公布檢討結果。據悉，局方在審視視光師申報金額的數據後，擬限制長者經註冊視光師配眼鏡使用醫療劵的金額，每兩年最多可用1,000元醫療券。 有病人組織亦指關注情況，擔心長者配眼鏡「一鋪清袋」，令他們有需要時未能使用醫療劵看病，失去醫療劵的真正意義。

政府正就醫療券進行檢討，將本月內公布檢討結果。（資料圖片／歐嘉樂攝）

近四年視光師每宗醫療券申報金額的中位數，遙遙領先其他醫療界別。（醫療券網頁截圖）

去年申報金額按年增1.6倍

根據食衞局統計數字，2015年至2018年間，第一部分註冊視光師的每宗申報金額中位數，為1,600元至1,951元，是眾多醫護專業人員申報金額最高。2018年數字顯示，由視光師申報的醫療劵個案總金額為7.6億元，惟已登記醫療劵計劃的第1部分註冊視光師只有697人，即平均每人申報約100萬元；去年申報金額相等於西醫申報金額11.55億元的66%，也比註冊視光師2017年總申報金額增加1.63倍。

據悉，局方擬為使用醫療劵配眼鏡的金額設上限，每兩年最多可用1,000元醫療券。

根據食衞局的數據，去年由視光師申報的醫療劵個案總金額為7.6億元。（醫療券網頁截圖）

數字上反映出是巨大，客觀地是「濫用」。這個「濫用」是指會不會長者用了醫療劵買了名牌眼鏡呢？ 病人政策連線主席林志釉

政府檢討醫療劵，病人政策連線主席林志釉指食衞局有官員接觸過他。（資料圖片） 病人政策連線主席林志釉直指，由視光師申報的金額達7.6億元是「驚嚇」，當中有約2.6萬宗的申請個案是多於4,000元，「數字上反映出是巨大，客觀地是『濫用』。這個『濫用』是指會不會長者用了醫療劵買了名牌眼鏡呢？」 病人組織：長者或「濫用」醫療劵配眼鏡 在2018年，長者累積可使用的醫療劵金額為5,000元。林志釉擔心：「可能長者配眼鏡『一鋪清袋』，會不會到生病時而無得再用醫療劵，故選擇不去看病呢？」若情況持續將失去醫療的原有用意。

食衛局本月公布最終檢討結果

林志釉又透露，食衞局的官員曾經聯絡他們諮詢意見，他也希望了解視光師等持份者的意見。他質疑市面上有提供給學生選配的眼鏡僅為數百元，相信長者以1,000元配眼鏡亦綽綽有餘，「我自己佩戴眼鏡多年，也未曾配多於4,000元的眼鏡。」但他表明，部分長者或有特別的需要，若設金額上限或會影響部分長者，且相信視光師業界的反應也會十分大。

食衛局回應事件指，政府就長者醫療券計劃進行的整體檢討，當中參考了中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院的相關研究，亦考慮了不同持份者的意見。當檢討完成後，政府會於本月公布有關結果。