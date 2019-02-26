【財政預算案】醫療券配二千元眼鏡　視光師反設封頂價：已很克制

長者醫療券推行10年，2017/18年度的開支已近17億元，行政長官林鄭月娥表明要檢視醫療券是否用得其所，亦有議員提出應再增加醫療券金額。2019/20年度財政預算案公布在即，改革醫療券勢在必行。 社會一直關注有長者被遊說以醫療券購買貴價眼鏡，更有某些註冊視光師利用現時法例漏洞，會在數十間眼鏡店「掛單」替其客人簽醫療券申報，令眼鏡店能「分一杯羹」，自己則按比例抽佣。 香港眼科視光師學會副會長伍尚舜接受《香港01》專訪直言，行內有害群之馬，未有提供詳細眼睛健康檢查，扭曲醫療券本意，但他認為不應加設金額上限，又指每宗個案的申報金額中位數為1,600至1,800元已經「好克制」。有關注組織則認為，衞生署應加強監管及制訂指引，單單設金額上限並非治本良方。

政府正就醫療券進行檢討，料將公布檢討結果。（歐嘉樂攝）

根據食物及衞生局統計數字，2015年至2017年間，第一部份註冊視光師的每宗申報金額中位數為1,600元至1,650元，是眾多醫護專業人員的申報金額最高，較金額第二高的專業醫務化驗師高出近500元。2017年數字顯示，由視光師申報的醫療個案中，有約三成個案金額為1,501至2,000元，亦有約5%個案金額高達3,501元至4,000元。

羅桂媚認為若設金額上限，有部分長者可能會選擇較便宜的鏡片，而非最佳的鏡片。（歐嘉樂攝） 四千元配眼鏡太貴？視光師：個別人士或有需要 不應設金額上限 香港眼科視光師學會會長羅桂媚受訪時指，第一部份註冊視光師受過專業知識訓練，可為有眼睛健康問題的病人提供適切治療及疾病控制，而配眼鏡是治療的一部份，羅桂媚指出，一般人每年只會見視光師一次，但向醫生求診則不止一次，若按每宗交易金額直接比較，對視光師是不公道。 學會副會長伍尚舜認為，醫療券可為一些原本不願意接受眼睛檢查的長者提供誘因做檢查，他續指，若病人需要配戴功能鏡片，如漸進鏡、遮光鏡、茶色鏡片等，金額往往過千，現時每宗個案的金額為1,600元至1,800元已「好克制」，他又認為逾4000、5000元屬個別例子，但亦不排除有病人確有需要。另外，由於視光師屬私人市場，亦不應就各類鏡片的價錢劃一定價。 有意見建議就每宗醫療券設申報金額上限，即所謂「封頂價」，羅桂媚反對建議，指或會影響治療效果，視光師及長者的自主性及彈性減少。她又認為現時長者可決定申報款項多少，不需全單申報，在醫療券的使用上有一定自主性。伍尚舜補充指，曾有病人欲將剩餘的醫療券金額用作為孫兒配眼鏡，他認為使用者亦有責任要明白醫療券制度。

伍尚舜透露，基本眼睛檢查約需時30分鐘，若一日為數十人簽單屬不合理。（歐嘉樂攝） 為20、30間眼鏡店工作不合理 建議加設「掛單」上限 目前第一部份註冊視光師是認可的醫療券服務提供者之一，其餘三個部份的視光師均不能簽發醫療券，即俗稱「簽單」。有視光師因此與本身沒有第一部份註冊視光師駐場的眼鏡店合作，以分成的方式，由合資格視光師在眼鏡店「掛單」，抽空到該眼鏡店為醫療券「簽單」，有些視光師更與多達20、30間眼鏡店「合作」，從而獲得額外收入。 羅桂媚與伍尚舜均批評上述情況完全不合理，羅桂媚強調做法背棄眼睛健康檢查的原意，未能為長者先進行眼睛檢查及診斷，再提供治療。伍尚舜亦指行內有害群之馬，又指基本的眼睛檢查最少需時30分鐘，若有視光師一日可為數十個長者「簽單」完全不合理。 根據視光師管理委員會的名單，截至2018年12月31日，全港共有1,036個第一部份註冊視光師，其中487個是眼科視光師學會的會員。會長羅桂媚透露曾做過內部調查，380個有登記做醫療券的視光師當中，有95%受訪視光師「掛單」的眼鏡店數目少於8間，僅得個別個案在近20間眼鏡店掛單。羅桂媚指，8至10間屬合理數目，建議當局可設相應掛單數目限制以減少濫用。

連瑋翹促衞生署加強監管力度，增設獨立部門跟進醫療券相關投訴。（資料圖片） 關注團體：設金額上限無補於事 衞生署應加強監管 社區組織協會幹事連瑋翹認為設金額上限會令計劃彈性減少，而單設申報金額上限亦可能引伸出「拆單」等手段，並非治本方案。他續指，現行制度的問題根源，是有部分專業人員會將商品放在首位，為病人提供眼睛檢查為其次，而衞生署沒有足夠監管阻止不當行為；現時亦沒有足夠配套讓長者明白制度運作，例如應如何查詢醫療券剩餘金額，使用醫療券時的程序等。 連瑋翹建議衞生署應先加強監管力度，如設獨立部門處理投訴、為違例的視光師或眼鏡店設黑名單、制訂眼睛檢查及配眼鏡的指引、為長者提供各項服務的價格參考等，長遠則應考慮修例以規管不當行為。他又指，當局亦應提供更多支援，以方便長者自行分配醫療券金額在不同的健康檢查項目上。