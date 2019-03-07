調查：一成女性指家庭責任正阻礙事業發展　較男性高2.5倍

明天（8日）就是三八婦女節，這一天人們表彰婦女對社會、家庭的重要作用。近年來女性地位有所提高，大部分公司對女性員工的肯定不斷提升，同時亦開始關注性別平等的議題。職業社交網站LinkedIn的調查卻指，9%女受訪者認為「家庭責任和缺乏支援」是她們事業發展上最大的阻礙，較男性受訪者(1.4%)為高；同事有10%受訪女性認為，家庭責任阻礙她們學習新技能，比例是男性受訪者（4%）的2.5倍。

LinkedIn公布《LinkedIn 機遇信心指數》調查，發現9%的女性受訪者認為「家庭責任和缺乏支援」是她們事業發展上最大的阻礙，較男性受訪者(1.4%)為高。同時，10%的女性認為家庭責任阻礙她們學習新技能，比例是男性受訪者（4%）的2.5倍。

LinkedIn表示，香港深受中華文化和價值觀影響，不少港人或仍受到「男主外，女主內」的性別觀念所影響。調查並指，結果呼應了另外的一項發現，本港有21%男性受訪者更積極學習新科技，而女性受訪者則只有17%。

LinkedIn續指，香港文化正在變得更多元開放，但改變傳統性別概念不是朝夕之間的事情，認為可由職場牽頭，商界也可在推動職場性別平等方面擔任角色，例如，企業可以積極推行如彈性工作安排等家庭友善措施，支援「在職媽媽」實現事業抱負。

LinkedIn 亞太區學習及人才管理方案副總裁 Feon Ang 表示企業應當透過了解性別差距，以及女性面對的機遇和障礙，更好地落實性別平等的措施和實現更均衡的員工性別比例，以此協助女性獲得機遇並在職場上取得成功。她建議，「商界可以透過深入了解女性的職業抱負和所面對的障礙，構建一個強大的支援機制，啟發女性學習新技能，以及鼓勵她們把握職業和人生中遇到的機遇。」