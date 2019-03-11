TASTE旗艦店數碼轉型引進機械人、自助購買機　惟仍缺三成人手　

現代科技迅速發展，購買生活必需品不再局限於超級市場內，面對網購競爭，實體超市也要加速數碼轉型。TASTE又一城旗艦店翻新後，於本月初以新設計揭幕，新增「訂購易」自助購買機，方便要逛街、看電影的顧客，可預先選購乾貨後再取貨；及推出首個機械人提供購物資訊、增設電子價錢牌等。 香港百佳超級市場董事總經理任良安透露，正研究考慮推出無人店，直言科技數碼化在零售業界發展迅速，有助分析銷售策略等。不過，他直言業界仍面對租金貴、人手不足等問題，超市每年欠缺約3成人手，「就算有自助收銀機，之前的人手亦會安排做倉務等。」

店舖以歐陸風格為設計概念，以用色彩區分五大專區，包括新鮮蔬果、烘焙麵包及熟食區、各式肉類區、海鮮區及其他食品區。（鄭子峰攝）

「店員實習生Pepper」將提供購物資訊

近年不少超級市場、百貨公司作店舖翻新，加入高科技元素。TASTE又一城旗艦店面積逾3.2萬平方呎，早前投資4,500萬元重新裝潢逾7個月，當中投入6位數金額引進首個機械人「店員實習生Pepper」，於店舖門口提供購物資訊等，目前僅提供粵語服務，稍後將加入普通話及英文，預料試驗2至3個月後於它分店推出。

用自助購買機可於２小時後取貨

店舖亦新增3部「訂購易」自助購買機，客人在屏幕中選擇乾貨產品後，再到櫃檯付款區付款，可2小時後再返回取貨。任良安表示，方便客人期間去看電影或購物，「職員會預先整理好貨物，由於濕貨容易局壞，預料2、3個月後視乎情況增加新鮮食品，之後系統會加入電子付款。」

任良安指，設於店內的「訂購易」自助購買機，目前只提供乾貨類產品，稍後會逐步提供濕貨類食品。（鄭子峰攝）

電子價錢牌可實時反映貨量

百佳於2017年底起陸續在10間店舖使用電子價錢牌，每間分店投資額逾200萬元。任良安指，系統會實時反映貨量狀況，以提高準程度，及自動變更價錢，「以前靠店員反饋產品好好賣，半日就賣完，但具體何時售罄就不清楚，現時就能清晰知道。」另外，店舖新設3部投影機作產品宣傳推廣。

店舖分設5大消費區，包括新鮮蔬果、烘焙麵包及熟食區、各式肉類區、海鮮區及及其他食品區。任良安表示，根據市場研究數據顯示，前兩年顧客對健康食品需求，均有雙位數字增幅，故現時新增的相關健康食品，佔整體貨量約17%至20%，並相信日後顧客對此需求的增長超過20%。

店舖引入首個超市機械人「店員實習生 Pepper」， 向顧客提供購物資訊等。（鄭子峰攝）

每年缺三成人手 引入自助收銀機 有助調動職員到不同工作崗位

對於政府統計處上周（5日）公布1月零售業總銷貨價值按年增7.1%，當中超級市場貨品升8.6%。任良安坦言，大多自由行為即日往返，一般消費額變低，對今年市道持審慎態度，並新增12至15間店舖。他又指，租金貴及人手不足，是零售業界面對的最大困難，「90間店舖加入自助收銀機，普遍有20%至30%人手調動做其他工作，但每年仍欠缺三成的前線、部門主管等人手，市場上對相關經驗人士亦很搶手。」