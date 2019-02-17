兩款美國穀類產品含致敏麩質及小麥需回收 　百佳曾售現已下架

食物安全中心（中心）今日（27日）表示，2款美國製造的預先包裝穀類產品Choco Chimps和Gorilla Munch，可能含有可引致過敏的麩質和小麥成份，但未有在食物標籤上標明。 中心呼籲對麩質或小麥敏感的人士不要食用有關產品，據初步調查，百佳超級市場曾售賣上述受影響批次產品，，現已產品停售及下架，並展開回收。

食物安全中心指有兩款穀類產品含小麥、麩質等致敏物，但未有標籤。（資料圖片）

食安中心透過食物事故監察系統，得知美國及加拿大有關當局發出通告，指產地來自美國的Nature's Path EnviroKidz，所生產的2款穀類產品，可能含有麩質和小麥成份，但未有在食物標籤上標明，正在當地回收。

進食或出現嘔吐及腹瀉 嚴重可致過敏性休克

兩款產品分別為Choco Chimps及 Gorilla Munch，分銷商為Rainbow Asset Ltd，兩款產品的食用限制分別是2019年8月27日和2019年9月21日。

初步調查顯示，百佳超級市場曾售賣上述受影響批次產品，現已按指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收，市民可於辦公時間致電熱線2606 8658查詢。

食安中心呼籲對麩質和小麥敏感的市民不要食用有關產品，因對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。並提醒業界如持有上述產品，亦應立即停止使用或出售。