【意粉減價】寫明「有穀牛」百佳照賣　網民：跟足商品說明條例

香港打工仔搵食艱難，為求慳得一蚊得一蚊，食物都要等特價先入手。但有市民聲稱昨日在粉嶺聯捷街的百佳超市購物，眼見意粉大減價4至8元一包，但細看之下，發現包裝內竟有一點點小昆蟲爬來爬去，而且銀碼貼紙上亦寫明「有穀牛」，相當驚嚇。及後相片被放到網上平台分享，其他網民指「真正無農藥」，亦有人說「有蟲都賣，百佳賺到盡」。

日前於Facebook「Tai Po大埔」網上群組內，有網民上載一張意粉減價的相片，但細看下竟發現包裝內有穀牛。《香港01》聯絡上載該相片的廖小姐，據她表示，相片是日前約黃昏6時許，於粉嶺聯捷街百佳超級市場內所拍攝，她指：「當時打算去百佳買包意粉，見到前面架購物車擺滿意粉，一望就見到4元、8元一包，以為好平，點知睇清楚就見到黑色一點點嘅蟲，喺包裝內爬來爬去，嚇到我即刻放低。」

當時還有另一顧客在場，他拿起意粉後，即時大叫：「咁都攞出嚟賣，有無搞錯？」廖小姐表示意粉包裝貼有寫上「有谷牛」的小貼紙，食用到期日則為2019年內，她又說：「雖然未過期，但意粉內有好多隻穀牛爬緊，好核突」。

其後，相片被上載到Facebook，不少網民紛紛參與討論，有人說「證明無農藥，有營養，純天然」、「咪當黑椒意粉咁食囉」，更有人表示「寫明有穀牛，沒有違反商品說明條例」。

其實穀牛愛於高溫的環境下生長，而且繁殖力強，所以多會「聯群結黨」出沒。而消滅穀牛的方法，可先以低溫冷凍方式處理，例如將整包意粉放入雪櫃，令其停止活動，再以清水浸泡及清洗，就可將穀牛消滅。

百佳超市回覆指，他們也是從網上群組得悉有關事件，並表示一向非常關注食物安全，看過市民所拍攝的相片後，已即時跟進並檢查大埔和粉嶺區內店舖的相同產品，並沒有發現如圖中穀牛問題。直到目前為止，百佳超市並沒有收到任何相關投訴。