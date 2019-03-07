特殊需要信託費用高　中産也難負擔　七旬母憂智障女無從受惠

「白頭人送黑頭人」，竟是這批智障子女家長心中奢想。社署將於今個月推出特殊需要信託（SNT)，代家長管理遺產，於其離世後，按月發放定額照顧有特殊需要子女；不過七旬退休家長陳太慨嘆，入場門檻及信託收費過高，在無工作的情況下，難以負擔，又指兩老現時僅靠積蓄過活，「棺材本嚟㗎，慢慢搣」，期望港府聆聽民意，降低收費，及容許分期支付，並設系統化的個案管理，讓家長可為子女留下心意，免除後顧之憂。

社署將於今個月推出特殊需要信託。（資料圖片）

需一筆過先付最少20萬

特殊需要信託主要為智障(包括唐氏綜合症)、自閉症或精神紊亂人士及其家長而設，社署署長法團將擔任受託人。港府去年底宣布，已撥款5,000萬元成立專責辦事處，處理相關行政工作。按社署現行方案規定，戶口開納連注資費需一筆過付最少20萬元，有關收費以每月預算支出1.7萬元計算，先預繳一年，另需繳交劃一的信託管理費，首年收費初步訂為2.1萬元，日後將按年度調整。

當家長離世後，信託會隨即啟動，受益人可馬上獲得保障，受託人另會從家長遺囑中將資金轉戶至照顧者，以執行其生前為子女訂立的照顧方案，信託亦設個案經理跟進。

張超雄議員（左三）及譚太（右一）都有一名智障女兒，他們希望特殊需要信託費用可以降高，令日後子女有錢繼續生活。（陳淑霞攝）

年邁母親憂棺材本瞬間「乾塘」 促可分期供款

77歲的譚太，育有一名33歲的輕度智障獨生女，雖然女兒擁基本自理能力，但考慮到自己年紀漸大，憂慮女兒日後無人照顧，與丈夫商量後，遂決定讓女兒入住自負盈虧院舍，月租5,000多元，並由女兒的綜援金支付。她與丈夫均已退休，雖然擁自住物業，亦存有一筆積蓄供養老應急之用，但僅得20多萬元，倘一筆過向信託注資，將會瞬間「乾塘」，「雖然係有筆錢，但係我哋年紀都大，醫療開支都會增加，真係靠筆棺材本慢慢搣。」她期望信託可增加彈性，容許分期供款，另應降低管理收費。

現時計劃下，信託資金會被視作受益子女資產。譚太則認為，相關做法不可取，她憂慮會影響子女日後申請社會福利資格。

工黨立法會議員張超雄促管理費降至象徵式水平。（資料圖片）

譚太並非唯一卻步例子，多個家長組織均認為，目前信託管理年費為2.1萬元，定價過高，且劃一計算，資金隨年月耗減後，日後所佔比例將愈來愈重，且每月預算支出訂於1.7萬元，相等於3人家庭的入息中位數，基層家庭難負擔，亦變相被拒諸門外，不少有意申請的家長如今亦打退堂鼓。

白頭人送黑頭人，對我哋呢班家長嚟講，係福氣，因為我哋擺唔低（子女）。 育有嚴重智障女兒的立法會議員張超雄期望降低信託費用

張超雄促管理費降至象徵式水平

監護制度及財產管理關注組發言人李美賢認為，港府制定信託時，以户口管理角度出發並不恰當，重申信託應屬受益人保障工具，並應增加彈性，以信託户口資金按比例收取年費，以惠及更多家庭，個案經理亦應提供較全方面照顧，另應設立完整機制監察照顧者及信託服務。

「白頭人送黑頭人，對我哋呢班家長嚟講，係福氣，因為我哋擺唔低（子女）。」育有嚴重智障女兒的立法會議員張超雄期望，管理收費定價應愈低愈好，接近象徵式收費為佳；他又認為信託不應只管涉資金安排，亦應照顧受益子女生活所需。

社署則指，聽取了家長及不同持份者意見後，已進一步完善特殊需要信託服務，辦事處正陸續探訪家長自助組織及家長／親屬資源中心，向有特殊需要人士的家長及照顧者介紹服務。辦事處將於今個月內開始接受特殊需要信託申請。