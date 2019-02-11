特殊需要信託門檻擬減至21萬　每年管理費2.1萬　議員斥收費過高

政府於2017年《施政報告》宣布成立「特殊需要信託」，為子女有特殊需要的家長提供信託服務，原建議入場門檻為180萬元。消息人士透露，政府最新擬將特殊需要信託入場門檻降至21萬元，每年管理費2.1萬元，另要求每月預算開支1.7萬元。 有議員批評2.1萬管理費過高，認為政府應只收取象徵式年費，甚至豁免收取年費，以惠及更多有需要家庭；另有家長組織指安排相當「堅離地」。社署表示目前正舉辦簡介會和聽取意見。

社署於去年底成立特殊需要信託辦事處，為有特殊需要人士的家長或家屬提供信託服務。（資料圖片）

政府擬設服務入場門檻21萬元、年費2.1萬元

現時不少特殊需要人士無法照顧自己或工作、亦未必有能力自行處理財政問題。政府在2017年《施政報告》宣布成立「特殊需要信託」，並於去年《財政預算案》撥款5,000萬元成立專責辦公室，為子女有特殊需要的家長提供信託服務。

據悉，政府初步提出設特殊需要信託的入場門檻為21萬元，而每年管理費為2.1萬元，即每月管理費為1,750元；每月預算開支則以港人入息中位數來釐定，每月預算不得少於1.7萬元。家長可委任一名18歲以上人士作為服務執行人，若監護人過身，執行人將代其處理及安排服務內容。

消息人士指，個案經理在服務中角色舉足輕重，對居住於社區的特殊需要人士尤其重要，「可能位輕度智障人士用晒啲錢都未交水電媒，咁個案經理就可以做返監管、睇住佢」，惟初步方案沒有清晰交代個案經理一環，認為當局應盡快公佈相關詳細以釋家長憂慮。

工黨立法會議員張超雄（資料圖片） 張超雄斥年費過高 政府應以象徵式收費 按現有方案計算，每年開支及年費最少要22.5萬元，意味入場門檻金額21萬元不足以支付一整年開支和年費。若單以以年費開支計算，供款人在10年內便花光入場投資的21萬元。若家長需設立10年照顧方案，家長需「泵水」最少200萬元，倘要子女受託30年，更需最少600萬元。 工黨立法會議員張超雄表示，料不少家長有能力承擔21萬元的入場門檻，但會對2.1萬元的年費感卻步。他直斥管理費高昻，認為政府應以象徵式收費，例如年費為2000元以下，甚至豁免收取年費，以惠及更多有需要家庭。他續說，政府擬設每月預算下限為1.7萬元，金額遠超實際開支需要，擔憂存款於早期便花光，認為當局應考慮照顧者意願來釐定開支。

家長組織批定案「堅離地」 基層難入場、中層未必揀

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇指，政府交出的特殊需要信託定案有違最初原意，她認為相關細節「堅離地」，亦與家長期望有明顯出入，當中偏高的入場門檻，更變相只關顧於社區生活的有需要人土，院舍生活者則被孤立排除：「住院舍無可能每個月會用到1.7萬元以上，即係佢哋唔駛旨意參加」。她又指，信託管理劃一收費，港府應列明計算理據及細項，亦可效法新加坡，向服務使用者作補貼。

社署則回覆指，正就「特殊需要信託」服務舉行服務簡介會，解釋其內容和安排，及比較私人信託服務的運作差異，社署亦同時聽取意見，進一步完善服務細節安排。社署稍後會將服務詳情向公眾發布。