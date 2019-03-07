【綠置居】新項目最細單位僅152呎　房委會：樓面面積未計牆身

房委會今（7日）發新聞稿，解釋一般私樓所指的「實用面積」與房委會今次公布的「室內樓面面積」的定義不同。「室內樓面面積」意指不包括單位內的圍封牆，而今次推售項目最細單位面積約152呎，與過去推售的景泰苑、麗翠苑的面積相約，「不存在為推出『綠置居』計劃，額外興建比公屋標準面積為小的住宅單位。」

柴灣柴灣道及青衣青鴻路的兩個綠置居項目，合共提供3,696個單位，但兩個單位最細實用面積僅152平方呎，被指資助房屋「劏盤化」。

港島區首個綠置居的柴灣道項目屬單幢樓。（資料圖片）

房委會表示，現時公屋單位共有四種標準設計，以「室內樓面面積」計算，分別為一至二人單位約151平方呎、二至三人單位是約226平方呎、三至四人約337平方呎，以及四至五人約377平方呎。

景泰苑、麗翠苑室內樓面面積同約150呎



發言人解釋，「室內樓面面積」與《一手住宅物業銷售條例》所定義的「實用面積」不同，前者並不包括單位內的圍封牆(即牆身厚度)。

發言人亦指，過去兩期的綠置居新蒲崗景泰苑及長沙灣麗翠苑，都曾公布過其「室內樓面面積」分別是151呎及153呎，而售樓書上所載的「實用面積」，則為192呎與184呎。換言之，即上述兩項目的最細單位面積，實際上是與今次推售的單位相約。

發言人強調，綠置居項目的設計「完全符合」公屋標準，並不存在為推出「綠置居」計劃而額外興建一些比公居標準面積為小的住宅單位。至於有指單位面積細小，降低綠表人士的購買意欲，發言人表示合資格的綠表人士會審慎考慮情況，又例如景泰苑125個面積最小的單位，在首輪發售時全數售出，更指倘「綠置居2019」部分單位在首輪發售時未能售出，房委會可按既定機制將剩餘單位於其後的「居屋」或「綠置居」項目發售。