【綠置居】柴灣道項目望墳景　青鴻路屋苑噪音大　部份單位可向海

房委會宣布新一期綠置居項目的選址，分別位於青衣青鴻路及柴灣柴灣道，合共提供3,696個單位。早前長沙灣麗翠苑綠置居，以市價42折出售，令不少上車客趨之若鶩，由於兩個新屋苑有部分高層單位均可望海，料仍非常搶手。不過，兩個項目各有利弊，柴灣綠置居雖景觀開揚，但向南單位直望墳場，而青衣綠置居旁邊是貨櫃碼頭，衍生的噪音和光害問題嚴重。

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)

房委會策劃小組通過將青衣青鴻路項目及柴灣柴灣道項目，由公屋轉作綠置居項目出售，預計兩項目將於今年底銷售。

港島區首個綠置居的柴灣道項目屬單幢樓。（資料圖片） 位於柴灣的綠置居北面向柴灣道，東面鄰近柴灣游泳池；旁邊是聖公會柴灣聖米迦勒小學，而南面、西面有明愛柴灣馬登基金中學、寶血女子中學。 前方用地將建高樓住宅 屋苑樓高36層， 合共提供828伙，面積由152平方呎至256平方呎，預計於2022年第四季入伙。 由於屋苑北面是柴灣工業區，未來住客應可遠眺海景。值得留意的是，屋苑前方用地為柴灣前中巴車廠，城規會於2013年批准該址興建綜合住宅發展連公共交通總站的申請，將興建三幢樓高38至41層的商住物業。換言之，未來景觀或即將被高樓遮蓋。至於屋苑的南邊，則朝向歌連臣角華人永遠墳場，或令不少人卻步。

青衣地盤面積大幅縮減

另一選址位於青衣青鴻路，被數個大型屋苑藍澄灣、長青邨及美景花園包圍，西面則是香港專業教育學院。屋苑南面是青衣九號貨櫃碼頭，向東或東南的高層住客或可望向海景，而且碼頭短期內不會有發展計劃，未來無敵海景理應不受阻擋。

不過，鄰近貨櫃碼頭亦代表旁邊是港口後勤用地，擺放大量貨櫃，車輛須凌晨出入及工作，住戶或會飽受嘈音及光害的滋擾。

屋苑附近毗鄰貨櫃碼頭，有24小時運作的貨運大樓。（資料圖片）