高鐵通車3個月收入達6億　日均客量5.3萬人次　較估算少三成

廣深港高鐵香港段去年9月23日正式通車，港鐵今日﹙7日﹚發布業績提到，由通車至2018年年底，收入為6億港元，一共有約530萬人次乘搭，每日乘客平均約為5.3萬人次，較政府估算少約33.8%，即相差近3萬人次。 高鐵通車後，市民出行模式亦可能有改變，或搶走直通車乘客，早前特首林鄭月娥更表示，可研究削減城際直通車班次。 根據業績報告，去年直通車收入跌至2.14億元，下跌1.8%。

港鐵行政總裁梁國權表示，高鐵乘客量於今年年初三超過10萬人次。（羅君豪攝）

高鐵香港段去年9月23日通車，根據政府估算，日均乘客量為80,100人次。根據港鐵2018年全年業績報告，由高鐵通車起截至去年12月31日，一共有約530萬人次乘搭，日均5.3萬人次，較政府估算少約2.7萬人次，相差約33.8%。至於收入方面，則為6億元。

港鐵行政總裁梁國權表示，今年農曆年初三，高鐵的乘客量超過10萬人次，是通車以來單日最高的客量記錄。

廣深港高鐵香港段去年9月正式通車。根據港鐵業績報告顯示，去年收入為6億元。（資料圖片／張浩維攝）

根據政府與港鐵簽署的協議，如高鐵的乘客量少於預計乘客量超過15%，由政府全資擁有的九鐵，就需要提供補貼，承擔70%風險。運輸及房屋局回覆表示，高鐵開通至今，乘客量從未觸及《服務經營權補充協議》中，「乘客量上下限機制」的預期乘客量下限，因此政府及九鐵公司均毋須補貼港鐵。

直通車收入跌

另外，早前特首林鄭月娥提到，可研究削減城際客運直通車班次。根據港鐵業績報告，城際直通車的收入有下跌跡象，是港鐵唯一收入下跌的香港客運業務，收入由2017年約2.18億元，減少約400萬，至2.14億元，大約下跌1.8%。