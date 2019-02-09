新年高鐵乘客人次創新高　直通車跌三成　議員倡削班次增東鐵班次

農曆新年期間，經高鐵及港珠澳大橋出入境人次屢創新高，於大年初三（7日）兩者更共有逾26萬人次出入境。 隨著高鐵及大橋開通，此消彼長下經由直通車出入本港的旅客卻大幅下降。根據入境處資料，今年大年初一至三坐廣九直通車經由紅磡管制站出入境人次，較去年同期下跌三成。而與此同時，經高鐵西九龍站出入境則有近27萬人次，而且年初二及初三均創新高。 由於直通車與港鐵東鐵綫共用同一路軌，有立法會議員建議政府於考慮削減班次的同時，應加強東鐵綫列車服務，以減低乘客候車時間。

高鐵於去年9月通車後剛迎來首個農曆年。（資料圖片）

高鐵西九龍站出入境人數連續創新高

高鐵於去年9月開通，而截至11月底，高鐵日均乘客量約為5萬人次。而於今年農曆新年期間，由年初一至三內共有266,802人次出入境，平均每日有逾8.8萬人次出入境，高於預期客流量，當中年初二（6日）有9.6萬人次經西九總站出入境，是高鐵通車以來最高，不過紀錄翌日即被打破，年初三（7日）共有10.4萬人出入境，再創新高。

根據入境處數據，於今個農曆年間經紅磡管制站出入境的人次下跌三成。（資料圖片）

年初一至三僅3.1萬人坐直通車

根據入境處的數據，去年大年初一至年初三共有45,028人次利用紅磡管制站出入境，當中三日共有20,740人次入境、24,558人次出境。以年初二的出入境人次最多，共有16,583人次、其次為年初三，有16,086人次出入境，而年初一則有12,359人次。

不過根據今年由大年初一至年初三的出入境紀錄，三日僅有31,440人次經紅磡管制站出入境，較去年同期減少30%。當中大年初二共有10,675人次出入境，較去年同期下跌35%；其次為共有8,207人次出入境的年初一，較去年下跌34%；而年初三則有12,556人次出入境，下跌22%。

↓↓去年及今年新年期間經紅磡管制站（直通車）出入境變化↓↓

聖誕節正日出入境人次下跌逾四成

而於高鐵通車後首個聖誕節，即去年聖誕節假期，經紅磡管制站出入境人次，同樣較前年同期下跌約35%，去年聖誕節共有27,070人次出入境，惟今年僅得17,686人次。

當中於前年聖誕節正日共有13,876人次出入境，不過於去年聖誕節卻下跌至僅7,895人次，大幅下跌43%。

↓↓前年及去年聖誕經紅磡管制站（直通車）出入境變化↓↓

劉國勳：每減一班直通車 可增2至3班東鐵列車

立法會議員、北區區議員劉國勳稱，繼高鐵於去年開通後，直通車的載客量減少大約三成。由於現時直通車分別來往廣州東、北京及上海，他認為不排除旅客對往來廣州東的路線仍有一定需求，「北京同上海的需求一定大大減弱。」

他建議政府可按照載客量的變化比例，減少約三成直通車的班次，同時應加強港鐵東鐵綫的服務，「現時為了遷就直通車，繁忙時間要等多4至8分鐘。」他續稱，估計每減少一班直通車，可增加約2至3班東鐵列車，以減低乘客的候車時間。

劉國勳估計，每減一班直通車，可增加2至3班東鐵列車。（資料圖片）

運輸及房屋局早前曾稱，因應高鐵開通後，雖然整體跨境鐵路乘客量有所增加，但卻對直通車載客量有所影響，故局方會留意其乘客量，以考慮日後是否需要調整相關的班次服務。

於農曆年間，高鐵及港珠澳大橋的出入境人次屢創新高，令東涌區再度擠滿旅客。