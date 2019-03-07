中美貿易戰令轉工潮押後出現　資深HR：「媽劇停」跳槽要三思後行

有調查指本港打工仔最注重「薪金和報酬」，其次是「工作與生活平衡」，情況更甚於超越「事業發展機會」，有人力資源顧問表示，年輕一代追求工作生活平衡多過博上位：「連大假未有，都寧願放無薪假」令公司感到困擾，為鑑別人才，有公司甚至會為應徵者進行性格鑑別。 另外，進入「跳槽」季節，轉職加薪幅度按不同行業可有5%至30%的不同，其中最吃香為風驗監管以及金融科技，然而受中美貿易戰影響，她估計，真工轉工潮至4月才正式開始。

求職網站jobsDB訪問近6千本地正在求職或準備求職人士，發現有20.1% 會以「薪金和報酬」決定是否接受新職位；13.1%的受訪者指出能夠維持「工作與生活平衡」是重要因素，而第三位是10.3%的「事業發展機會」。

不過現實中，打工仔追求「工作與生活平衡」的期望可能更加高，安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，新一代的確對「工作與生活平衡」有要求：「唔中意OT， 覺得好攰；要放長annuel假期，但本身有嘅假期亦不足以放假，有的甚至寧願no pay leave 」，再加上近年流行工作假期，不少人寧願到國外「開眼界」而放棄長時間工作。

周綺萍指，有中小企不會聘請年輕人。（資料圖片／王海圖攝）

因此為應對類似問題，周綺萍指，有公司考慮聘請年紀較成熟50至60歲的一群：「不介意間中稍長時間工作，而且亦可配合公司需要。」她坦言，因難以計成本，有中小企不會聘請年輕人，亦有公司會要求，聘請前先為求職者進行性向測試，以挑選合適人選。

較吃香的行業，轉工有機會加薪15%至30%。(資料圖片)

另一方面，面對農曆年過後，又到招聘求職旺季，不少打工仔或選擇「跳槽」轉工，周綺萍指，金融科技、風驗監管、法律、金融相關等，有機會加薪15%至30%；而一般行業加薪幅度或較浮動，介乎5%至30%；然而負責市務的工作，加薪幅度或會受中美貿易戰影響，仍要抱觀望態度。她又指，貿易牽連甚廣，相信各行業加薪或轉工潮於四月才會正式開始。

至於快將畢業的新鮮人，一般工作入職起薪點徘徊於1萬至1.5萬元，視乎不同學歷，若求職者只擁副學位薪酬或較低；較吃香的行業包括工程、I.T以及金融分析。