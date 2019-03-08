稱被「旺仔」吠感焦慮　運輸工高球棍襲犬至斷棍　認虐畜候判

大角咀一間海味雜貨店飼養的唐狗「旺仔」，去年遭黑衣男子以哥爾夫球棍突襲，使其留醫5天。警方經調查後發現為一名負責運貨到店的運輸工所為，該工人今（8日）於西九龍裁判法院承認一項殘酷對待動物罪，並稱送貨時被「旺仔」吠感焦慮，曾見人打狗才起襲擊念頭。裁判官也不禁回應說：「咁你點解打隻狗唔係打個人？」又指「旺仔」當時已被綁起，將案押後至22日判刑。

被告狄正德被控一項虐畜罪。（馮家淇攝）

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高球棍被打至斷裂

案情指，去年12月19日，一名卓姓女途人看到被告狄正德在旺角長旺道，用高爾夫球棍打一隻黑色唐狗頭部及身體，維持約一分鐘，高爾夫球棍打至斷裂。女途人報警及尋找愛護動物協會幫忙，被告趁機逃走。經獸醫診治，該唐狗左鼻擦傷、眼部周邊有1cm的傷口，右邊嘴部亦有4至5cm的傷口。

遭「旺仔」吠感焦慮

辯方求情時指，被告52歲，已離婚，現時無業，失業前是凍肉店運輸工人，在涉事一帶運送。被告每逢經過海味店，唐狗「旺仔」都會跟隨他及吠他，令他感焦慮及壓力大。被告曾要求店主鎖起「旺仔」，但店主不理會。

見人打狗生襲「旺仔」念頭

辯方指被告以前曾見過有人以暴力行為對待野狗，於是讓他萌生念頭攻擊「旺仔」。裁判官嚴舜儀隨即反駁：「咁你點解打隻狗唔係打個人？你要求店主綁起佢，佢夜晚咪綁起咗囉！」辯方稱被告已感後悔，現時已失去工作，並承受精神壓力，盼法庭以非監禁式刑罰處理。

「旺仔」遇襲後留醫5天

裁判官嚴舜儀表示案件嚴重，甚至打到高爾夫球棍斷裂，使「旺仔」留醫5天，也令牠感驚慌。嚴官指可以判以即時監禁，但先索取感化、社會服務令、心理及精神報告，案件押至22日判刑，以索取感化、社會服務令、心理及精神報告，被告期間還押。

案件編號：WKCC389/2019