【販賣狗皮】河南漢認觸犯狂犬病條例等罪　判入獄3個月

來自河南的老翁，大年初一在元朗當街兜售狗皮，有市民見狀報警，警方到場後發現，老翁除了從家鄉帶狗皮來港出售外，也帶同石頭及頸鍊等，而他所出售的狗皮，亦被驗出有狗的基因，老翁被控違反狂犬病條例及違反逗留條件等罪名，他今（8日）在屯門法院認罪，被判入獄3個月。

被告在元朗當街賣狗皮認違反狂太病條例等罪，被判入獄3個月。（(圖片來源：Hilda Lam/ FB「PLAY HARD 玩硬」)

被告魏曉帆，67歲，被控違反逗留條件、沒有牌照而販賣、在公眾地方造成阻礙，以及無合理解釋而不遵從根據狂犬病條例(421章(A) 15(1)(C))條提出的要求等四項控罪，指他在今年大年初一（2月5日）在元朗裕景坊當街兜售狗皮，85塊石頭及6條頸鍊。

被告所賣動物皮有狗基因

案發當日有途人發現被告於裕景坊惠康超級市場外，向途人展示並兜售疑似狗皮的貨物，故報警處理。警員接報到場後拘捕被告，並檢取該疑似狗皮交由政府化驗所處理，後驗出該皮匹含有狗的基因。案情指被告於今年2月4日攜同該狗皮，持雙程證經羅湖口岸到港，到港翌日即因此案被拘捕。

聲稱為賺生活費來港

辯方求情時指，被告與患有精神病的妻子居於河南農村，其一對子女均不同被告夫妻居住，故被告需要獨力照顧妻子。被告只依靠每月2000元的津貼維生，因想賺取額外的生活費才干犯此案。被告無任何刑事紀錄，亦主動認罪，故希望法庭能從輕發落。

裁判官參考被告的背景及良好紀錄等情況，就各項控罪分別判處10天至2個月的刑期。由於有部分刑期需分期執行，共判處被告3個月刑期。

違反《狂犬病條例》可被判囚半年

根據香港法例第421條《狂犬病條例》，第15章第1條，任何人若未能出示與他所管有或其控制下的動物產品，或動物屍體，或傳染性物品有關的許可證、證或牌照，且未能提供合理解釋，即屬犯法，可處罰款1萬元及監禁6個月。

案件編號：TMCC 320/2019