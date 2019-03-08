【長者醫療券】視光費用封頂免清袋　長者組織斥「斬腳趾避沙蟲」

港府擬收緊長者醫療券使用安排，免老友記「一舖清袋」，據最新消息透露，當局傾向將配眼鏡及驗眼服務費用「封頂」，規定每兩年最多只可使用1000元。 有長者權益組織認為，相關做法治標不治本，無助解決視光業界不良營銷問題，反局限長者選擇權，有如「斬腳趾避沙蟲」，亦令有眼科需要的基層長者受累。組織又批評，港府拒絕增加眼科公營醫療服務，僅將長者推向私人市場，是不負責任。

醫療券推行近10年，當局有意收緊使用安排。(資料圖片)

醫療券推行近10年，65歲以上長者可用作購買市場上醫療服務，驗眼及相關治療亦包括其中，不過，部分視光師開天殺價、誘長者購買貴價眼鏡時有所聞。

翻查食衞局數據亦顯示，去年由視光師申報的醫療劵個案總金額達7.6億元，惟已登記醫療劵計劃的第1部分註冊視光師僅得697人，換言之，每人平均申報逾100萬元，近年視光師每宗醫療券申報金額的中位數，亦接近2000元，遙遙領先西醫、中醫、牙醫等其他醫療界別。

特首林鄭月娥早前表明，會檢視醫療券是否用得其所，據了解，當局擬為購買眼鏡金額設限，食物及衞生局今天下午與香港執業眼科視光師協會等相關團體會面。消息透露，當局擬進一步收緊安排，除眼鏡費外，亦將驗眼費納入「封頂」範圍，兩項服務不得超逾1000元，以每兩年為限。

去年長者使用醫療券作視光服務金額共錄得7.6億元。(資料圖片)

長者權益協會總幹事李立航認為，相關做法治標不治本，他解釋，港府只以限制手法解決業界良莠不齊問題，但未有解決深層次根源，他續指，長者眼部護理及治療需求大，惟港府未有正視，亦缺乏相應的公營醫療服務，僅透過醫療券將長者推向私人市場，做法本末倒置，亦憂慮不切實際。

社區組織協會幹事連瑋翹則認為，「封頂」設限做法雖然立竿見影，但實非良策，亦會減低購買彈性，亦變相局限其選擇，倘長者耗盡配眼鏡金額後，有所需時更需自掏腰包，「例如今年配咗眼鏡，但之後唔小心整爛咗，就要用自己錢畀」，憂慮對基層長者有較大影響。



他又指，市場出現濫用情況，港府的角色理應是打擊視光師業界內的害群之馬，加強監管，例如成立調查組或進行「放蛇」等突擊行動，整頓業界風氣，亦可加強教育，衞生署亦可設立專門投訴熱線及機制。他續稱，除視光服務外，他過往接獲不少涉及中醫、牙醫投訴，港府應更全面監察其他範疇，而非單純從限制長者使用醫療券方面着手。