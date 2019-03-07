【長者醫療券】政府擬限配眼鏡費　視光師斥踐踏專業　無數據支持

政府早前宣布檢討長者醫療券的成效，據悉檢討快將完結，本月內會公布檢討結果。消息指，當局會就長者配眼鏡可申領金額加設上限，限制每兩年可用1,000元，超出限額需自掏腰包。 香港執業眼科視光師協會會長詹振邦狠批，加設上限是對視光師行業的歧視及踐踏；香港眼科視光師學會會長伍尚舜則質疑新上限無實質數據支持，又透露全面的眼睛檢查約需300元至600元，設上限會令長者即使得知眼睛有問題，亦無法獲資助配眼鏡治療，變相「有診斷無治療」。 視光師去年申領額達到7.6億元，比四年前增加20倍；以已登記醫療劵計劃的第1部分註冊視光師只有697人計算，平均每名視光師申領約100萬元。

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詹振邦（左）擔心有人會藉詞調高驗眼費金額。（資料圖片）

消息指長者醫療券檢討已完成，將於3月內公布結果。據悉政府擬就視光師為長者配眼鏡的申領金額加設每兩年不多於1,000元的上限，是參考綜援受助人眼鏡津貼最多500元，亦有報道指驗眼費用不受限制。

只限配眼鏡不限驗眼 視光師：或有人調高驗眼收費獲利

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦批評，設上限是對視光師行業的歧視及踐踏；他強調眼科檢查及跟進治療是「package」（套餐）形式的服務，視光師無意將兩者分拆。他又擔心有人會藉詞提高驗眼的費用，以獲取利益。

就醫療券濫用的情況，他認為根本問題在於當局監管力道不足，對違規的人無適當處分，但當局的解決方法是「一刀切」減資助額，剝奪長者的選擇權利。

詹振邦又引述2017年以醫療券使用視光服務的長者約17萬人，至2018年增加近一倍至30萬人，申領的金額自然上升，反映市民對眼睛檢查的需求龐大，若以此為理據設申領金額上限，做法不合邏輯。

伍尚舜認為，設金額上限會令長者診斷出眼疾後無法獲適切治療。（資料圖片）

根據食衞局的數據，去年由視光師申報的醫療劵個案總金額為7.6億元。（醫療券網頁截圖）

近四年視光師每宗醫療券申報金額的中位數，遙遙領先其他醫療界別。（醫療券網頁截圖）

即使驗出眼疾 亦無資助跟進治療

香港眼科視光師學會會長伍尚舜回應事件時亦反對設上限，強調以長者角度而言，設上限令其選擇減少。他質疑當局無實質數據支持新上限，又透露一個全面眼睛檢查市價約需300元至600元，若每年只有500元資助額，即為長者診斷出眼疾後，長者已再無資助可做跟進治療，如配眼鏡矯正視力、或做進一步相關檢查。

伍又提及，綜援受助人在生活各方面均有補貼，配眼鏡費用不太高屬可以理解，但不應將此上限放在醫療券使用者身上。

兩人均認為不只就單一行業設上限，而應該整體檢視所有行業的醫療券使用情況。視光師代表將於明天（8日）與食物及衞生局代表開會，就醫療券事宜再商討。