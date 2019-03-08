新地下高埔村住宅項目　申將政府土地納入地盤面積　單位量增一成

元朗錦田下高埔村一幅佔地逾十萬平方呎的土地，日前就興建4幢住宅大廈的擬議計劃申請增加地盤面積約13.5%，當中包括25693平方呎的政府土地。可提供的住宅單位數量增加約一成至411個，預計可容納約806人。

新地於元朗下高埔村住宅項目。（城規會文件）

根據土地註冊處資料，申建地點的部份地段由宜金發展有限公司持有，而該公司的董事為新鴻基地產副董事總經理雷霆。申請人於2017年申請於下高埔村的土地，興建4幢不高於13層的住宅大廈，並獲城規會批准。

申請人就上述申請提交修訂，將地盤面積由原本的154053 平方呎，增加13.5%至174859平方呎，當中主要將涵蓋的政府土地面積，由原本約5747平方呎增至25693平方呎。至於可提供的單位數量由原來的372個增至411個，每個單位約510平方呎，料可容納約806人。同時提供70個私家車車位，及806平方米的私人休憩用地。選址位於錦田公路旁，鄰近新鴻基地產的住宅項目「爾巒」。

項目於元朗下高埔村。（城規會文件）

申請人稱，城規會於2017年4月批准了擬議住宅發展後，申請人積極進行換地申請，過程中政府要求將額外的政府土地納入地盤面積，以更能善用土地。申請人亦指，發展能避免政府土地因分布零散，而要面對管理的問題。