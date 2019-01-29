長實嘉湖海逸酒店擬改建住宅　城規會收249份意見書大部分均反對

長實集團（1113）向城規會申請，將位於天水圍的嘉湖海逸酒店，改建為2座樓高53層的住宅大樓，並擬放寬總樓面面積限制，預料可提供5,000個單位，同時亦會保留在酒店平台的置富嘉湖商場。

申請的諮詢期今日（29日）屆滿，城規會收到249份意見書，當中大部分意見都是反對該申請。

有區議員認為，拆卸酒店會令區內失去逾千個工作崗位；而且工程期間，市中心唯一商場置富嘉湖必須部分關閉，會影響居民的日常生活，更重建完成後人口增加亦衍生交通負荷上升等問題，因此反對。

林浩文：申請有望通過 回報比做酒店好

根據城規會文件顯示，嘉湖海逸酒店會改建成2座住宅大廈，每座分別樓高53層，包括2層地庫及1層空中花園，平台原有的商業部分，包括置富嘉湖第一及二期則予保留。另外，現時酒店總樓面面積為13.5萬平方米，申請人亦冀將總樓面面積放寬限制至185,571平方米，即近200萬平方呎。

早前萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文曾指出，改建符合政府近期積極增加住宅供應的政策，亦可擴充長實在區內的版圖，相信項目鄰近輕鐵站，亦有商業配套，適合重建成住宅項目，回報亦會比做「酒店」為多。

林浩文續指，香港現時建屋土地不足，上述發展方案能更有效地善用土地資源，雖然預料有關申請有機會通過，但發展商仍要「補地價」，再加上建築期，估計約4至5年後才能推出市場，落成後住宅每呎售約14,000元起。