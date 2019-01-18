城規會批准明華大廈重建優化方案　增750資助出售單位

具半世紀歷史的筲箕灣明華大廈，房協於2011年宣布重建計劃，並於去年向城規會提交優化方案。方案減少599個出租單位，並改為增設750個資助出售房屋單位。城規會今日（18日）開會審議申請，最終優化方案獲得城規會在有附帶條件下批准。

位於筲箕灣的明華大廈正進行重建工程。（資料圖片／羅君豪攝）

整項發展提供3,919個單位

位於筲箕灣的明華大廈已有半世紀歷史，房協於2011年起宣佈重建，並在2013年開始以「綜合重建模式」分3期發展，第1期預計於2019年竣工，提供960個出租單位。

房協於2017年就重建項目提出修訂，並於去年向城規會提交優化方案，當中出租單位將由3,160個減至2,561個，608個為「長者安居樂住屋」單位，並增設750個資助出售房屋單位，共提供3,919個單位，預計入住人口達1.1萬人。

明華大廈未來重建發展圖。（城規會文件）

反對意見佔半 憂無助解決劏房困境

優化方案申請早前共接獲9份公眾意見，當中5份為反對。反對意見當中稱，減少計劃中的出租單位數目，將無助解決劏房戶的困境；亦有意見建議減少長者房屋數目。中華煤氣公司亦有就申請提出意見，指出重建工程一旦開展，或會影響現時位於柴灣道的天然氣管道，故房協應先進行風險評估。

方案可解決各類住屋需求

不過當局認為，重建後的出租公屋單位仍足夠滿足租戶需求，加上優化方案可提供不同種類的房屋，可解決不同的居住需要。最終方案獲城規會在有附帶條件下批准。