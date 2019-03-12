【新居屋2019】房委會五月推4871伙　何文田冠德苑最貴售529萬

房委會今年將推售4871伙居屋單位！消息指，新一期居屋將推出六個屋苑，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑。房委會將安排5月接受申請，並於8月舉行攪珠，11月開始揀樓。 其中，冠德苑成為新一期居屋「樓王」，入場費要325萬，最貴單位529萬元。而入場費最平單位位於錦暉苑，156萬便可上車。

將軍澳雍明苑提供1395個單位。(資料圖片)

消息指，新一期居屋共推售6個項目，共提供4871個單位，當中以將軍澳雍苑的單位數量最多，共有1395伙。而今期項目不乏市區選址，包括何文田冠德苑、深水埗凱德苑兩個項目，分別推出603個及814個單位。另外3個項目位於荃灣德士古道的尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田火炭的旭禾苑，分別提供494、735及830伙。

五九折發售

今次推售的項目以市價五九折發售，6個項目的售價介乎156萬至529萬元，當中以冠德苑的售價最高，樓王單位售529萬元。而最平單位則是錦暉苑，只須156萬便可上車。

消息指，按照新定的定價機制，至少75%出售的單位可讓非業主家庭住戶動用不超過其入息40%作按揭供款，由於現時非業主住戶的家庭每月入息中位數是39,100元，故評定市價折扣為41%，即以五九折賣樓，實用呎價介乎6961元至8551元。

22個單位重售

此外，房委會亦擬將22個撤銷買賣協議的居屋單位推出重售，當中包括1估嘉順苑單位、9個屏欣苑單位、2個銀蔚苑單位、2個銀河苑單位及8個彩興苑單位。

深水埗發祥街西凱德苑涉814個單位。（張浩維攝）

單身人士配額為500個

綠白表申請者配額比例方面，則建議維持於5：5。家有長者優先選樓計劃會預留1500個配額，綠白表各佔一半

單身人士配額則為500個，佔總數10%，綠表和白表申請者比例則維持各佔50%，一如以往的銷售計劃，如有預留給綠表申請人的單位未獲選購，便會撥歸白表申請者。