申訴專員劉燕卿：曾遇部門間互相推卸　籲履行「一個政府」概念

申訴專員劉燕卿將於本月底卸任，她今早（9日）出席港台節目時，直言雖然不捨團隊，但對即將離開工作崗位感到頗為輕鬆。劉燕卿坦言，調查大多數涉及多個政府部門，間中會遇上部門之間互相推卸責任或各自為政，故公署建議須有部門牽頭處理，而近一至兩年部分主要部門會主動協助轉介，形容在此事上見到「曙光」。她又建議，政府部門在面對市民訴求時，應履行「一個政府」概念，以公眾利益為重點。

申訴專員劉燕卿將於本月底卸任，她今早（9日）出席港台節目時，直言雖然不捨團隊，但對即將離開工作崗位感到頗為輕鬆。（資料圖片）

回顧過去五年工作，劉燕卿表示，上任時訂立的兩個目標已達到，包括在不涉及行政失當的情況下，為部門及市民調解；以及在沒有增加人手下，適當運用人手進行主動調查，更深入地找到制度上的漏弊，徹底解決問題。她稱，公署會將草擬報告交給涉事部門，形容至今關係不差；除了可透過調解還部門清白，亦獲得不少投訴人的讚揚。

公署公開政府部門失當 可同時警醒其他部門

她又說，公署與消費者委員會均沒有法定權利懲罰部門，惟機制容許公署公開部門失當的資料，可令政府各部門帶來警醒作用，「有則改之，無則加勉」。而她任五年內留意到政府部門有進步，若部門得悉公署正展開調查，會立即主動改善。

被問到在沒有增加人手下開展調解及主動調查工作，同事有否投訴工作量大？她稱未有接到投訴，形容同事工作積極主動，對同事感到驕傲。

對於繼任專員的前警務處副處長趙慧賢，劉燕卿相信對方能成為稱職的申訴專員，寄語對方要秉承公署公平、公開、公正及無畏無私的處事原則，在不擔心得罪別人下工作。