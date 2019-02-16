劉燕卿卸申訴專員　任內主動調查倍增　寄繼任人：雖千萬人吾往矣

《香港01》早前獨家率先披露，申訴專員劉燕卿決定不續任，今年3月底完成任期後退下火線，照顧家人。劉燕卿離任前接受《香港01》專訪時回望5年任期，詳細「分享」管治手法，一方面盡量以調解方式處理投訴個案，另一方面投入更大資源處理主動調查，五年間主動調查的個案翻了一倍，成功令不少政府部門自行糾正行政錯失。 不過劉燕卿強調，在她任內公署多次作主動調查，是本着求真為本精神，而非為要「人頭落地」；她又批評目前仍有不少部門作風官僚，有錯不改，未有與時並進。

劉燕卿今年3月底完成任期後退下火線，照顧家人。（盧翊銘攝）

申訴專員公署是負責調查政府部門及部分公營機構行政失當的獨立機構。自劉燕卿於2014年上任，公署主動調查數目由6次增加至12次，增幅一倍。她認為，處理投訴並不能令整個部門得益，相反主動調查可以成功改變部門思維，不會重蹈覆轍，故此上任後盡量以調解方式處理投訴個案，騰出人手及資源處理主動調查。

劉燕卿指出，不少政府部門於公署主動調查期間，已主動作改善，願意與公署合作，如控煙酒辦聘請前執法人員，在周末及晚上巡查蘭桂坊等地方，解決以往未能執法時段，提高執法數字及效率。

在劉燕卿的「管治方針」下，公署的調解個案由上任時每年20至38宗，大幅升至去年的237宗，平均15.6日可以完成一宗調解。劉說，去年有28個政府部門參與調解，當中4個部門是在過往10年未曾參與調解，現時卻參與，「部門（主動）要求做調解，好成功」。

劉燕卿又指出，多個政府部門因應公署報告，作出多項改善措施，包括新聞處開放網媒採訪、地政總署收緊霸佔官地處理方法、食物環境衛生署等部門處理阻街、以至民政事務總署就賓館發牌時考慮大廈公契等，證明公署建議「（政府部門）有跟，好有效」，有實質作用及幫助社會，「（公署心態）並非要人頭落地）。

但她承認，仍有不少政府部門因官僚、有錯不改、未有與時並進，導致有所投訴，「在可見將來，仍然需要專訴專員公署......制度上要有制衡、監察作用」。

對於坊間盛傳警務處副處長趙慧賢接任申訴專員，劉燕卿稱「問返政府」。被問及未能在內部晉升，她重申任內有助理專員以及多名總調查主任、高級調查主任是由她決定從內部提升，表明只要有職員離職，首選晉升內部同事。她寄語繼任人「要承傳、鼓勵原則、使命感；持有公平、公正、公開態度；有承擔、無畏無私工作以事實為本，是其是、非其非，雖千萬人吾往矣」。