【專訪】劉燕卿自嘲工作狂　為避小孩耳目　文件藏報紙家中批閱

申訴專員劉燕卿將於今年三月卸任。曾任消委會主席、地產代理監管局委員等多個監管機構公職，以「雖千萬人吾往矣」為座右銘的劉燕卿接受《香港01》專訪時笑言，退休後第一次件事「梗係要嘆下世界、飲下茶、去旅行、陪下屋企人」。 不過，她又直言，擔任公職多年的自己，就算退休亦不會停止關注時事和各種公共議題。申訴專員平時一臉「嚴肅」，其實連「個人興趣」也是工作，「我係really（真的）好鍾意工作，呢個唔知係遺憾定開心。」可是，這個平時執掌整個申訴專員公署、批評公營部門絕不留手的「工作狂」也有溫情一面，劉燕卿說，退休後旅行第一站選擇澳洲「梗系受屋企人差遣啦」。 在任時處理對公營機構申訴「求真為本」，退休後的專員，最大轉變，可說是「以家人為本」了。

以「雖千萬人吾往矣」為座右銘的劉燕卿笑言，退休後第一次件事「梗係要嘆下世界、飲下茶、去旅行、陪下屋企人」。（盧翊銘攝）

政務司司長張建宗過去曾自嘲「工作狂」，稱自己「有得打呔（返工）就興奮」，劉燕卿就笑言自己肯定不同，「首先女士唔會有呔打啦。」其實她不止是「工作狂」，更不諱言說自己是「怪人」，不會執著於「每日一定要趕住去返工」，「老實講，你俾啲嘢我係屋企做，唔使出街我一樣咁開心。Because I like to work (因為我喜歡工作)」。

瞞家人在家工作 劉燕卿：讓我再選擇我會陪他們去玩

劉燕卿又回想過往從消委會主席，到出任申訴專員，一直為工作奔波，對家人有不少虧欠，「小朋友細啲嘅時候，我趁佢哋訓覺，攞啲嘢出嚟做，（小朋友）突然之間聽到啲聲，就發現咗我（繼續工作）」。她說，「你唔係好想俾佢知，媽媽放咗工都係到做，佢會唔開心」，於是平時講求「公平、公正、公開」的申訴專員，也只能鬼鬼祟祟，把文件薄放在報紙上批閱，一旦被小朋友發現，就將報紙合上，「佢問我做咩，我話睇緊報紙啊做咩……」講到與家人相處的趣事，平時總是表情認真的劉燕卿，也忍不住捂嘴大笑。

劉感嘆，「真係同屋企人相處的時間唔夠，如果你俾我再選擇，我真係會揀同佢地一齊去玩，去邊度都好。」

劉燕卿回憶過往從消委會主席，到出任申訴專員期間為工作奔波，對家人有不少虧欠。（盧翊銘攝）

退休計劃「冇計劃」 不再擔任公職以家人為先

至於退休大計，劉燕卿就說自己是「無為而治」，「冇計劃就係最好嘅計劃」，唯一確定的是，她沒有計劃再擔任其他公職，「如果再要繼續上，我梗係唔走，留係到（申訴專員公署）啦。」

自言退休後「以家人為先」的劉燕卿，已打算屆時會好好陪家人旅行。至於旅遊地點和時間，當然也是以「家人行先」，她自言要「就屋企人時間」，「6月去澳洲，可能係比較high season（旺季），但啲小朋友就可以放假，所以呢個定咗先。」