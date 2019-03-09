西醫涉誤診　洗腎女病人腹膜炎亡　醫委會裁定專業失當不成立

西醫羅錦鈿被指未有診斷出一名需長期洗腎的女病人患上腹膜炎，也未有轉介她至急症室及時治療。病人於求診後三天因腹膜炎離世，羅錦鈿被控兩項專業失當，醫務委員會展開紀律聆訊並於今日（9日）進行結案陳詞。醫委會在中午退庭商議，裁定兩項指控不成立。

西醫羅錦鈿被指未有診斷出一名需長期洗腎的女病人患上腹膜炎。（麥凱茵攝）

辯方律師重申，羅錦鈿在診症過程中有向死者女兒提及，若死者的嘔吐等病徵有惡化迹象便要帶她到醫院求診。同時，死者向羅求診時，她的情況已有改善，包括痛楚減少、少了腹瀉以及沒有發燒等；而且年老的病人亦較難確診腹膜炎，強調早前專家證人亦同意這兩點事實。

案情指，姓黃的七旬婦人因肚痛、腹瀉及嘔吐在2013年3月2日晚前往住所附近診所的李醫生處看病，惟情況未有改善。翌日，由女兒賴小姐帶她向羅錦鈿求醫。羅診斷女病人是腸胃炎。

羅錦鈿早前作供曾表示，因為未見到病人有即時生命危險，故未有在醫療記錄寫下「危險警示（red flag）」。而辯方今日亦重申，當時死者向羅求診時，表示痛楚減少、少了腹瀉以及沒有發燒，只是嘔吐的情況有增加。

死者家屬到醫委會旁聽。（麥凱茵攝）

辯方引述賴小姐所指：「與見李醫生時的情況差不多，除了嘔吐增加及有啡色的嘔吐物。」因而，羅十分關注嚴重嘔吐會否令死者脫水，並向死者打止嘔針及建議停藥。羅曾表示，不會改變由他人所開的藥物。

同時，羅錦鈿亦擔心藥效或會令死者的腹膜炎病徵變得不明顯，影響正確的診斷。他遂建議，若黃女士不到醫院，在家休息時要留意病情有否惡化，「嘔吐情況加劇要帶她到醫院求診。」不過，由於當時死者情況有改善，羅也不認為她有即時生命危險，故未有在診症記錄寫下來。

羅錦鈿（左）被控兩項專業失當。（麥凱茵攝）

根據診症記錄指死者的洗腎水「平穩及清（smooth and clear）」，控方今日多次強調賴小姐是指洗腎水變黃，而非如記錄所指。對此，辯方質疑賴小姐從未見死者的洗腎水顏色，僅透過工人的描述「好黃」，暗示說法不一定準確。

另外，辯方再次提及，專家證人醫生蔡惠宏早前指出年老人士是較難診斷出腹膜炎，故認為羅錦鈿在診斷上是著重死者當時所出現的病徵，關注她是否脫水，認為羅的診症過程是專業及細心。