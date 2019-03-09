高永文：免試引入海外醫生幫不到手　倡豁免實習吸引人才

公立醫院人手長期短缺，有建議免試引入海外醫生，掀起社會熱議。全國政協委員、前食物及衛生局局長高永文，在北京出席兩會期間接受有線新聞台專訪時表示，認為有關建議根本幫不到手，原因是免試執業的醫生可以自由在香港私人執業，質疑如何紓緩公立醫院人手緊張情況。他建議，豁免有限度註冊醫生的實習要求，更可吸引人才來港。

前食物及衛生局局長高永文，建議豁免有限度註冊醫生的實習要求，更可吸引人才來港。（資料圖片）

對於有意見指本港可引入英聯邦醫生，以免考試及實習方式來港行醫，在北京出席兩會的高永文接受有線新聞專訪時表示，有關建議根本幫不到手，未需要考慮，因為免試執業的醫生可以自由在香港私人執業，與有限度註冊制度不同，不能夠限制他們一定要在公立醫院工作，質疑如何紓緩公立醫院人手緊張情況。

倡豁免海外醫生部份或全部實習要求

高永文認為，若以有限度註冊吸引海外醫生到本港服務，同時可一併豁免實習要求。他解釋，這些海外醫生其實在當地已經符合實習要求，若來港行醫要再次通過實習，會成為他們考慮到港執業的障礙。他認為，若然豁免部份或全部實習要求，而海外醫生都通過本港執業試，本港正式註冊的醫生長遠亦都會增加，而放寬海外醫生來港有限度註冊的年期，相信可以幫助香港度過瓶頸。

高永文指，很高興上屆很多政策都獲得延續，包括資助子宮頸癌疫苖注射，以及立法禁止電子煙等。（資料圖片）

當年建議未能在立法會審議 高永文：業界有政治考慮

高永文在2016年擔任食物及衛生局局長時曾提出，放寬海外醫生來港有限度註冊的年期，不過醫學界反對，直至立法會會期完結都未能審議。高永文表示，對此感到無奈，認為當年有政治考慮，當時有一部份年輕醫生可能曾經受誤導，以為安排會影響他們聘用，晉升以及接受培訓機會，事實上完全不會受到影響。今屆政府成功修例，截至上個月已收到約20宗海外醫生申請，他表示，很高興上屆很多政策都獲得延續，包括資助子宮頸癌疫苖注射，以及立法禁止電子煙等。

至於推行的大灣區，列明內地希望吸納香港人才，被問到會否加劇香港醫護人手短缺，高永文表示，不會擔心，亦不覺得應該要鼓吹前線人員大數目到大灣區的其他地方執業，但若有志到大灣區發展的醫護人員，兩地政府有責任在安排上方便他們。