放寬海外醫生有限度註冊接20宗申請　陳肇始：減輕前線醫護壓力

冬季流感高峰未完，公營醫療體系壓力不勝負荷，令前線醫護人員壓力「爆煲」。有多名議員關注公營醫療系統人手短缺問題，食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）在立法會表示，放寬海外醫生有限度註冊年期初步反應良好，最近已接獲20宗申請，相信有助吸引港人子弟回港，減輕前線醫療人手短缺問題。

陳肇始表示，放寬海外醫生有限度註冊年期初步反應良好。（張浩維攝）

醫委會改革放寬海外醫生有限度註冊的年期，由一年增至三年，當局認為新措施為海外醫生提供來港誘因。陳肇始表示，醫管局已推出多項措施應付流感高峰期，例如逐步每年增加150個學士學位醫療學額長遠紓緩醫療人手不足、招聘全職或兼職醫護人員、中介護士或重新聘用退休醫護人員、提高加班津貼，招聘非本地培訓醫生等。

她補充指，目前全港有124名有限度註冊醫生，當中12人受聘於醫管局，80人在大學醫學院工作，部分在診療所工作，認為修訂有限度註冊安排後，初步反應良好，由過去每年只有幾個申請，急增至最近已接獲20宗申請，初步被評為合資格的非本地醫生有限度註冊申請，在遴選後會提交醫委會批准。她相信有關修訂有助吸引港人子弟回港，減輕前線醫療人手短缺問題，日後也再評估措施成效。至於會否豁免有關考試，她指涉及法例修改，希望先了解業界看法及凝聚共識再決定，但沒有正面回應會否考慮准許英聯邦國家認可醫學院畢業的醫生，免考試及免實習來港在公立醫院行醫。

此外，陳肇始又指，挽留人才、減少人才流失是重要方向，局方會盡量減少會議次數，讓前線醫護人員更專注臨床工作，沒有計劃規定畢業醫科生在公營醫院的工作年期。