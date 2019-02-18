醫專主席倡規定海外醫生公院工作6年　只引入某地區醫生是政治化

本港醫生人手不足是全城關注的問題，海外醫生現時可透過有限度註冊來港工作最多3年，一般受聘於醫管局及兩所大學醫學院，如要在私營醫療市場工作則要考取執業資格試。 香港醫學專科學院主席劉澤星今日（18日）提出建議，即使海外醫生已考取執業資格試，應將相關限制延長至5至6年，讓海外醫生留在公營醫療系統以紓緩人手不足，另外亦可研究海外專科醫生在本地考取執業資格後，實習年期有否下調空間，但劉澤星強調，最終決定權在於醫務委員會。對於外界有建議恢復英聯邦醫生制度，或參考新加坡模式引入指定院校的醫生免試在港執業，劉形容「引入邊度地方（醫生）係好政治化」，認為做法有困難。

劉澤星受訪時稱，應限制海外醫生在公院工作5至6年。（陳倩婷攝）

本地醫護人手不足的議題引起全城熱議，醫專主席劉澤星出席傳媒春茗時回應引入海外醫生的建議，強調引入海外醫生的目的要清晰，是為紓緩公營系統人手不足，醫療水平亦一定要維持。

現時透過有限度註冊來港的海外醫生可受聘於醫院管理局及兩所大學醫學院，年期最多為3年，完結後可續約；該段工作期間，醫生可以隨時考取執業資格試，約滿後可自由選擇在公營或私家執業。劉澤星認為現時有限度註冊定於3年是太短，若海外醫生來港後考取執業試資格，應加設限制該醫生必須於公立醫院工作至少5至6年，才可讓其自由選擇公私營市場。

劉澤星與醫專副主席梁嘉傑對談，席間談及引入海外醫生等議題。（張美蘭攝）

至於在海外擁有專科資格的醫生，來港的實習年期現時已從一年縮減至半年，劉澤星坦承，對本身已有專科資格的醫生來說吸引力不大，可再研究能否再縮減，甚至取消實習。他又回應有人認為執業試太難，他指有可改善空間。

係咪英聯邦就好啲？由邊個決定？

有意見提到，可考慮引入部分地區，如英聯邦的醫生來港。劉澤星形容這是政治化的議題，反問「係咪英聯邦就好啲？由邊個決定？係比較困難。」而按全球醫學院排名而認證做法亦不可取，因為排名會不時改變。不過劉澤星重申，上述有關醫生註冊的建議仍有待醫務委員會決定。

醫學專科學院舉辦傳媒春茗。（陳倩婷攝）

於港深醫院設專科培訓中心 醫專澄清非為內地醫生來港執業鋪路

劉澤星又宣布與深圳市衛生健康委員會討論合作，成立「深港醫學專科培訓中心」，選址香港大學深圳醫院，為駐院的醫生及專科醫生提供專科培訓。劉澤星強調，每個地方各有特色，培訓着重意見交流，不會要當地體制完全按香港醫療系統去做。他又主動提到，今次培訓中心並非要花盡心力培訓內地醫生，「唔使擔心用晒精力培訓佢哋醫生返嚟香港」，繼而將他們引入本港執業，強調內地醫生「唔會落到嚟做專科醫生註冊。」，強調是幫助內地完善專科制度。