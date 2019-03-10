海外醫生回流需實習　陳肇始認同要排除阻礙的「石頭」

本港公營醫療人手嚴重短缺，醫護壓力「爆煲」引起關注。《財政預算案》早前公布新一年度的醫療總開支預算達886億元，當中增撥7.21億元予醫管局挽留員工。食物及衛生局局長陳肇始接受港台《舊日的足跡》訪問時指，醫管局已密鑼緊鼓落實撥款工作，在挽留醫護人員及擴大藥物名冊外，亦希望豁免有限度註冊醫生的實習要求，以吸納海外醫護人才來港，及研究聘請文職人員處理行政事宜，以減省醫護人員的行政工作。

陳肇始表示，醫管局早前開展「特別退休後重聘計劃」，但強調不會影響年輕人晉升機會。（資料圖片 / 羅君豪攝）

當局早前向立法會申請撥款，由2019/20學年起醫科、護理、牙科等本科醫療學額將增加150個，至約1900個。但公立醫院人手長期短缺，有建議免試引入海外醫生。陳肇始表示，為吸引海外醫生來港，去年已放寬有限度註冊醫生的註冊期至三年，至於實習要求，有意見反映海外的高級醫生或因實習要求，不願來港，故正研究改善機制，「如果是阻礙他們回來的石頭，就要需要排除有關障礙。」

會檢視聘請文書做行政工作的效益

她又認為減低醫護流失，需要改善工作環境及工作了，回應前線醫生的意見和訴求，包括減省醫護人員處理行政的時間，「請文書做行政的效益要檢視，醫管局的有相關報告將於今年內遞交。」對於有指單程證人士逼爆醫院，有建議應取消每日150個單程證限額。陳肇始表示，政府內有各項政策配合，而醫療服務應是向各市民提供適切服務，但承認會評估情況。

（資料圖片 / 羅國輝攝）

港府去年宣佈將全面禁止電子煙，並計劃在今個立法年度提出法例修訂建議。陳肇始透露，公共衞生議題向來是其興趣及過往課程涉獵範疇，又解釋碩士論文亦是對公共衛生、社區護理的關注，博士論文則是防止兒童吸入二手煙，及幫助吸煙家長戒煙。她續指，通過政府和專家多年來努力，本港吸煙率從80年代的20%，減至現時10%，並持續下降，惟仍有60多萬吸煙人口，強調希望保護他們及幫助戒煙，並期望年輕一代不要吸煙。