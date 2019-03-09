【醫生吸毒】精神科醫生：醫護濫藥求助個案增　開工前作提神減壓

屯門醫院一名48歲、姓甄的急症室副顧問醫生疑在當值期間吸食大麻，昨天被捕，現獲准保釋候查，屯門醫院已暫停涉事醫生的臨床職務。 禁毒常務委員會主席、精神科醫生張建良透露，近年醫護吸毒後向他求助的個案增加，醫護濫用的藥物包括俗稱「白瓜子」、「藍精靈」的鎮靜劑 ，以及咳藥水和大麻等，吸食大麻原因大多為減壓，他坦言有醫生因輪更工時長，體力透支，「如果（工作時）有事是不容錯失的，可能臨開工前濫藥，令自己有返精神，可以頂落去。」

張建良透露，近年醫護吸毒後向他求助的個案增加，濫用的藥物種類繁多。（資料圖片／龔慧攝）

張建良直言，部分醫護人員壓力沉重，甚至出現失眠、焦慮，如有護士或有潔癖，害怕自己會受病人傳染疾病，因而出現驚恐症，不過醫護一般較少求助，或因自己多為助人，不習慣變為求助的角色轉換，因而透過吸食藥物、毒品去舒緩壓力，不過張建良強調，吸毒後當下或會感覺好轉，但其後會出現反彈，「驚恐會返返黎，又有後遺症，（病情）會更嚴重。」

醫護吸毒為提神、減壓

他並透露，有醫生因輪更、當值，以至工時長達30多小時，體力透支，選擇在工作前吸食藥物提神，「如果（工作時）有事是不容錯失的，可能臨開工前吸食（濫藥），令自己無咁攰、有返精神，可以頂落去。」

張建良指，醫護人員會透過吸食藥物、毒品去舒緩壓力。（視覺中國）

醫護濫用的藥物種類繁多

張建良表示，醫護濫用的藥物種類繁多，包括可用作安眠的「白瓜子」、「藍精靈」；咳藥水；大麻等，亦有人為自己注射鎮痛劑。他稱，近一、兩年向他求助的醫護個案有所增多，不過他強調因行內醫護都認識他，或集中向他求診，數字或未可作準，他亦無具體求診比例及升幅等數據。他並指出，醫護吸食毒品的情況不算嚴重，部分為初期，亦有人吸食一、兩年，但非每天都吸食。

張建良表示，醫生吸食大麻後更可能會開錯藥、斷錯症，十分危險。（視覺中國）

醫生吸大麻 或會開錯藥、斷錯症

他續指，由於部分外國國家吸食大麻屬合法，容易令人掉以輕心，認為大麻屬於煙草或娛樂，到外國吸食回港後欲繼續，惟他強調，合法並非等同無害，吸食大麻會影響判斷力及精神狀態，而醫生吸食後更可能會開錯藥、斷錯症，十分危險。他並稱，大麻會影響情緒，而且不穩定性極高，「可能今次食後會傻笑，下次會覺低落，再下次就會驚恐，次次都不一樣。」而最嚴重的，更可致患覺出現。他補充，大麻並無安全的吸食劑量，「不會說食少少就無事。」

張建良又表示，吸食大麻後亦有蛛絲馬跡，旁人或可留意以作識別。首先，吸食大麻後眼睛容易出現紅筋，「十分明顯，會維持數小時。」另外，大麻的氣味獨特，如有人透過正常方式吸食，旁人一般可以嗅到該氣味，不過如透過電子煙、大麻油等方式吸食，氣味就會較弱。他提醒，醫護人員如遇到情緒等問題，應盡快向精神科醫生、社工等人求助，「使用旁門左道只會更為嚴重。」