【首置上車盤】煥然懿居收20878份申請　3月中抽籤　6月起揀樓　

土瓜灣馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」今年1月截止申請，市建局行政總監韋志成今日（10日）在網誌指經詳細點算後，合共接獲20,878份有效申請，即超額認購45倍。 他表示，市建局會在3月中以電腦抽籤的方式進行攪珠，並在3月下旬開始按優先次序號碼，分批向申請者發出另一份會面通知書；申請者亦可登入網站，查閱獲編配的優次編號。市建局預計大約6 月開始，將分批發信邀請合資格申請者選樓。

市建局首置項目位於土瓜灣馬頭圍道。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成表示今次首置計劃的反應踴躍，經詳細點算並在剔除少量申請費付款無效而被取消的申請後，共有20,878份有效申請，即超額認購45倍。

以市價六二折出售的「煥然懿居」，共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元。（羅君豪攝） 中籤者面見當日須交入息及資產證明 市建局參考房協的電腦排序系統，為2萬多個申請者抽出優先次序號碼，韋志成稱，當局預計大約在3月中，可進行電腦排序儀式，以定出申請者在選購單位的優先次序號碼，並隨後進行面見。



而申請者亦可登入「煥然懿居」網站（www.eresidence.hk），通過搜索系統，輸入其申請個案編號，便可查閱所獲編配的優次編號。



韋志成提醒中籤者於面見當日，亦須提交入息及資產證明作資產申報，包括過去6至12個月由僱主填報的入息報稅表、繳稅通知單；至於經營業務或公司的申請者，則須提交過去12個月公司及業務的財務報告或核數報告、銀行存款、的士／巴士牌照等。



煥然懿居共提供450個單位，實用面積介乎261至507平方呎，售價由約314萬元至661萬不等，預計「煥然懿居」可於今年6月揀樓，最快明年年中入伙。

+ 9 + 8 + 7

在每組組別中，家庭申請者將獲優先機會揀樓。（市建局圖片）

每10位申請者一組 家庭、單身六比四



市建局表示，每次10位合資格申請者為一組，當局先邀請組內家庭申請者類別中，按優先次序號碼排序的六位申請者揀樓，餘下四個則是單身人士。韋志成稱是考慮到家庭類別有較高的置業需求，故給予較多機會選購單位，單身人士只可選購部分開放式或一房單位。