【煥然懿居】內地爸為居港女兒領表　願助購首置盤：幾十萬冇問題

市建局首個首置上車盤「煥然懿居」今日開始接受申請，今早僅數名市民排隊，大部份都是「廿四孝」父母幫子女「拎表」。有「廿四孝」媽媽指，兒子兩度抽居屋都落空，目前以7000元租住劏房，坦言倘抽中會為兒子負擔部份開支協助上車，「阿仔一個人抽，機會好微，試下喇。」 亦有內地人為在港定居的女兒拎表，指其女兒十年前來港定居，一直租屋住，現時月租近萬元，他表示女兒如資金不足，「要幫手幾十萬都冇問題」。

鍾女士為租住劏房的兒子領取申請表。（王海圖攝）

今早9時許，「廿四孝」媽媽鍾女士到大角咀福全街「市建一站通」為兒子領取煥然懿居申請表。鍾女士表示，兒子曾兩度抽居屋落空，目前以7000元租住劏房，今次最低300多萬元，她需要負擔部份開支協助兒子上車，但希望抽中兩房大單位，「阿仔一個人抽，機會好微，試下喇。」

事實上，一人申請者只可選購開放式或一房單位，換言之鍾女士兒子無法獨自申請兩房大單位，倘以最平單位售價314.2萬元計算，並最高可承造九成按揭，分25年攤還，月供約1.3萬元，比現時居住的劏房月付多5000元，但其子卻擁有自己的家。

另「廿四孝」爸爸陸先生亦為兒子拎表，其子剛畢業，目前仍與父母同住私樓，「全世界都面對緊呢個問題（高樓價），年輕人需要置業好正常」，陸先生認為首次置位，單位面積小無所謂，「上車都要㗎。」

深圳人馮先生為女兒拎表，指其女兒十年前來港定居，一直租屋住，現時月租近萬元，他表示女兒如資金不足，「要幫手幾十萬都冇問題」。

位於土瓜灣馬田圍道的煥然懿居推出450個單位，以市價六二折發售，入場費介乎314.2萬至660.5萬元，將於3月抽籤、6月揀樓，料最快2020年中可入伙。